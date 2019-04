«On a évité le procès en Équateur grâce à Google»

La chanson choisie par Pascal Rogiest

La Tendresse de Bourvil (1963)



«Pourquoi ce titre de Bourvil?», a demandé Jean-Luc Bertrand, à Pascal Rogiest, «Chaque couplet, chaque phrase de cette chanson reflète mes valeurs personnelles. J'essaie de les transmettre dans mon parcours professionnel et je les transmets également à mes cinq enfants. La tendresse et le respect font partie de ces valeurs».





Chief Executive Officer chez LuxTrust, Pascal Rogiest a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. «Si vous avez besoin de vous sentir en confiance par rapport à vos transactions bancaires et gouvernementales en ligne, vous pouvez faire appel à LuxTrust.», a-t-il rappelé d'emblée. «Le défi de la confiance est criant aujourd'hui et nous permettrons bientôt aux citoyens luxembourgeois d'utiliser leurs "token" pour signer des documents électroniquement, sans le moindre papier».

Triathlète depuis six ans maintenant, Pascal Rogiest est né à Liège, en Belgique, le 21 janvier 1970. Marié, il est également papa de cinq enfants. «La dernière fois que j'ai pleuré, c'était au mois d'octobre», reconnaît le CEO de LuxTrust, ingénieur de formation et également titulaire d'un doctorat en aérospatiale. «Ma deuxième fille était partie pour cinq mois en Erasmus en Norvège et on faisait une fête à la maison pour notre anniversaire de mariage. Ce n'était pas prévu qu'elle soit là, et quelqu'un a sonné à la porte, j'ai été ouvrir et c'était elle. On est tous les deux tombés en larmes et très contents de se retrouver».

À la question de savoir comment Pascal Rogiest s'est sorti d'une situation un peu cocasse, c'est un voyage en famille à sept en Équateur qui est lui est venu à l'esprit. «C'était il y a presque trois ans», se rappelle-t-il. «Personne ne parle espagnol dans la famille et on a dû se débrouiller pour l'apprendre rapidement. On s'est bien débrouillés jusqu'au jour où on a été arrêtés par la police qui voulait nous imposer un procès pour des raisons de sécurité. En utilisant "Google Translate", nos bras, nos mains et le peu d'espagnol que l'on connaissait, on a réussi à éviter un procès...».

