«Brad Pitt a voulu recommencer notre selfie»

Responsable du développement des pneus chez Goodyear, Xavier Frainpont a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. «Lorsque j'étais étudiant, j'ai appris que Goodyear était là (à Colmar-Berg), lorsque j'avais besoin de pneus pour un travail de fin d'études», se souvient celui qui y est arrivé en octobre 1997, à la fin de ses études d'ingénieur en électromécanique à l'Université de Liège. «Et de là, j'y ai fait toute ma carrière jusqu'à aujourd'hui».

La chanson choisie par Xavier Fraipont

Ensemble de Grand corps malade (2018)



«J'ai choisi ce titre pour deux raisons», a reconnu Xavier Fraipont. «D'abord pour l'esprit d'équipe. La première raison, c'est une raison familiale. J'ai quatre enfants dont trois garçons et dans leur petite école de village, ça arrivait qu'ils se fassent ennuyer... Je leur répondais alors que tous les trois ensemble, personne ne viendrait les ennuyer. Ensemble, ils sont plus forts et c'est la même chose au travail. Quand il y a de la tension dans les grandes équipes de Goodyear, je leur demande de trouver les meilleures solutions ensemble».





À la question de savoir ce qu'il aurait fait, s'il n'avait pas fait cette carrière-là, Xavier Fraipont, originaire de la région de Spa en Belgique, a souligné «qu'il rêvait beaucoup des sports mécaniques». «Je voulais être ingénieur en Formule 1 et j'y touche un peu aujourd'hui, car en tant que responsable des pneus en sports moteurs, je vais régulièrement sur des courses de motos ou de voitures. Ce n'est pas la F1, mais c'est très proche».

Spécialiste en tarte tatin salée ou sucrée, Xavier Fraipont garde un excellent souvenir de ses études supérieures à Liège. «J'y ai gardé de solides amitiés à travers les cercles d'étudiants et les nombreuses sorties», dit-il. «On est restés un groupe de copains qui a fait les mêmes études et on se retrouve encore tous ensemble sur le marché de Noël à Liège, notamment». Et quand on lui demande par quelle personnalité il a été bluffé, sa réponse fuse: «Mon épouse voulait absolument que je fasse un selfie avec Brad Pitt aux 24 Heures du Mans. Je lui ai dit que c'était impossible et à un moment, je me suis retrouvé dans la même pièce que lui. Il était d'accord pour la photo et dans la précipitation, je l'ai ratée. C'est lui qui m'a demandé de la recommencer et quand je l'ai envoyée à mon épouse, elle l'a publiée sur Facebook en la sous-titrant "un des deux, c'est mon mari"...».

(fl/L'essentiel)