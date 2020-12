«Près de 10 000 capverdiens au Luxembourg»

Coiffeur bien connu au Luxembourg et capverdien d’origine, Tony Rocha est l’invité de la Story de L’essentiel Radio tout au long de la semaine. Comment va-t-il réussir à nous faire rêver avant des fêtes de fin d’année qui s’annoncent très particulières, cette année, en raison de l’épidémie de Covid-19? Vous l'apprendrez les prochains jours. Issu d’une famille de sept enfants, Tony Rocha est arrivé en 1977 au Luxembourg. «Mon père était au pays depuis 1970», a-t-il rappelé à notre micro. «Et nous, on est arrivés, les sept enfants au Luxembourg. C’était une période assez difficile, car il n’y avait pas les conditions actuelles dans les classes d’accueil. Donc mes parents avaient des difficultés pour parler la langue et pour nous aider dans nos études. Donc, il fallait se débrouiller et les sept enfants se sont débrouillés».

Mais pourquoi y-a-t-il autant de Capverdiens au Grand-Duché de Luxembourg? «Jusqu’à l'année 1975, le Cap-Vert était une colonie portugaise», a souligné Tony Rocha. «Et après, il y a eu l’indépendance, mais avant, mes parents pouvaient venir ici pour travailler, car il y avait une forte demande de main-d’œuvre pour reconstruire le Luxembourg, après la guerre, surtout. Quand on est arrivés en 1977, la population au Grand-Duché s’est agrandie par le regroupement familial qui a été voté à cette époque-là».

Aujourd’hui, Tony Rocha est devenu luxembourgeois et la diaspora capverdienne représente près de 10 000 personnes au Luxembourg. «Selon les chiffres de l’ambassade, les capverdiens qui ont gardé leur passeport représentent entre 10 et 12 000 personnes», détaille notre coiffeur établi du côté de Beggen. «On n’a pas vraiment de chiffres exactes sur les capverdiens qui ont la double nationalité, car c’est difficile d’obtenir cette statistique, mais on représente la 3e nationalité assez forte au Luxembourg».

Réécoutez la séquence du lundi 14 décembre 2020

Mais comment Tony Rocha est-il devenu coiffeur? «Déjà, à la base, je suis issu d’une famille qui pratiquait la coiffure», a-t-il indiqué sur nos ondes. «Donc, cela m’a donné envie et déjà à l’âge de douze ans, j’avais envie de devenir coiffeur et dès que j’ai eu l’opportunité de faire mes études pour apprendre le métier, je n’ai pas hésité. Il fallait alors commencer par un apprentissage à l’âge de 15 ans. Et lorsque j’ai terminé mon apprentissage au Luxembourg, je suis parti du côté de Lyon, car j’étais handballeur. J’ai trouvé une opportunité pour aller jouer là-bas pour l’équipe de Villeurbanne et c’était déjà très pro. Mais à l’époque, mon père me disait que le sport ne menait à rien. Il voulait que j’ai un diplôme et quelque chose en poche. Donc au même moment, je suis devenu formateur dans une école de coiffure à Lyon».

Première chanson à intégrer la playlist de Tony Rocha, la bande-originale du film «Avatar». «Parce que c’est un film que j’adore», dit-il, «et j’ai dû le regarder 150 000 fois avec ma fille et chaque fois, elle le remet. Cette chanson, cette bande-originale, m’est donc restée dans la tête, et j’adore, car elle a été composée par James Horner. C’est un spécialiste pour les films de Disney et j’adore ça».

La playlist de Tony Rocha

(Frédéric Lambert/L'essentiel)