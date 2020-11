«Annuler le bazar de la Croix-​​Rouge? Impossible»

Managing-partner de l’étude d’avocats Helvinger-Hoss-Prussen, Manou Hoss est l’invitée de Jean-Luc Bertrand, tout au long de cette semaine sur L’essentiel Radio. «Managing-Partner, c’est un peu comme un CEO dans une entreprise », a-t-elle précisé d’emblée à notre micro. «Il assure la gestion au quotidien du cabinet. Dans notre cas, c’est 400 personnes. Il s’occupe également des relations entre les associés, du financier et des ressources humaines. C’est un rôle très global et très fédérateur».

Depuis 2018, Manou Hoss est également la présidente de la section de Luxembourg-Ville de la Croix-Rouge. Et depuis le 2 novembre 2020, le Bazar de la Croix-Rouge a débuté dans des conditions un peu particulières cette année, en raison de la crise liée au Covid-19. «Dès le mois de juillet, on s’est demandé comment adapter cette grande manifestation», a reconnu Manou Hoss, sur nos ondes. «Annuler, ce n’était pas une option et on voulait montrer notre soutien à la Croix-Rouge et aux personnes qui ont besoin de la Croix-Rouge. Nous avons donc choisi de proposer un événement digital. Mais pas seulement, car c’est important de créer du lien… L’événement digital est donc couplé avec des «pop-up events» jusqu’au 29 novembre 2020. On respecte les mesures sanitaires, mais on crée du lien et de la convivialité. Au sein de la capitale, dans différents quartiers».

À côté de son engagement à la Croix-Rouge, Manou Hoss a aussi fait du lobbying depuis 1997, pour une association qui s’occupe de la mobilisation des parents. «Avant l’an 2000, par exemple, au Luxembourg, les horaires scolaires n’étaient pas du tout adaptés à un emploi régulier», rappelle Manou Hoss. «Et dans beaucoup de communes, les cantines n’existaient pas vraiment. Et ce n’était pas fait pour. Les activités péri et parascolaires n’étaient pas rattachées tout de suite à l’école, mais quelqu’un (un papa, une maman, une grand-mère,…) amenait les enfants vers les activités. Ce n’est pas vieux…».

«Je ne veux pas dire qu’il n’y avait rien du tout, mais ce n’était pas quelque chose que l’on pouvait retrouver dans toutes les communes et ce n’était pas forcément dans les moeurs de la population locale», a encore ajouté Manou Hoss. «Par exemple, d’autre part, lorsque le samedi matin, les parents qui travaillaient étaient à la maison, pas tous, mais un grand nombre, les enfants devaient aller à l’école. Et cela nous a semblé une ineptie. Je ne suis pas sûre qu’aujourd’hui, les familles savent qu’il y a eu ce lobbying avant cette période électorale de 2000, mais je sais que l’on a fait bouger les choses. On était pas les seuls, mais c’était le moment pour le faire et on était très contents de l’avoir fait».

Le titre «Skyfall» de la chanteuse Adèle est le premier morceau à intégrer la playlist de Manou Hoss. «J’adore Adèle et j’adore James Bond», a-t-elle souligné, ce lundi. «Et j’ai surtout adoré ce film», sorti en 2012, 25e film de la saga «James Bond» qui célébrait à ce moment-là son cinquantième anniversaire.

