«Andy et moi, piégés par une caméra cachée»

Ancien cycliste pro, vainqueur de l'Amstel Gold Race en 2006 et d'étapes au Tour de France (2) et au Tour d'Espagne (1), notamment, et organisateur du Gran Fondo à Mondorf-les-Bains le 25 mai, Fränk Schleck a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. «La Gran Fondo, c'est une grande journée de sports et de passionnés de vélo», a affirmé d'emblée le frère d'Andy Schleck. «Je considère un petit peu cette course de 155 km pour les cyclotouristes comme mon bébé. Depuis que j'ai mis un terme à ma carrière, j'essaie de transmettre aux autres ma passion pour le vélo».

La chanson choisie par Fränk Schleck



«Sex on Fire» de Kings of Leon (2008)



«C'est une chanson que j'ai souvent écoutée avant une course pour que l'adrénaline attaque dès le début», a répondu Fränk Schleck, au micro de Jean-Luc Bertrand. «C'est également un hommage à Wouter Weylandt, un de mes coéquipiers chez Leopard-Trek qui a chuté mortellement, à 26 ans, lors du Giro 2011. C'était un coup dur, car c'était un ami proche. C'était sa chanson et elle est passée à son enterrement».





Au moment de devoir se souvenir d'une situation pour le moins cocasse, Fränk Schleck s'est rappelé d'une improbable interview réalisée lors d'un critérium à Calais, avec une soi-disant journaliste japonaise. «Elle voulait faire une interview avec Andy et moi... et en fait, c'était une caméra cachée. Les premières questions concernaient le vélo et puis elle nous a vite demandé comment et où on avait fait nos enfants. On a bien rigolé et c'est encore très visible sur YouTube...».

Et à la question de savoir quelle personnalité a marqué Fränk Schleck, l'ancien grimpeur et puncheur, né le 15 avril 1980, a immédiatement répondu Miguel Indurain, vainqueur du Tour de France à cinq reprises entre 1991 et 1995. «Il était d'ailleurs présent au Gran Fondo de Mondorf en 2018», souligne-t-il. «Malgré son énorme palmarès, il reste très humble et il garde les pieds sur terre. Il est très convivial, sympa, gentil. Et il est toujours disponible pour une photo. Cette année, le 25 mai, on notera la présence de Cadel Evans, avec qui on pourra reconstituer le podium de 2011 lorsque Cadel a gagné, Andy a terminé 2e et moi, 3e. C'est une belle tête d'affiche».

(fl/L'essentiel)