«Le privé et le public doivent mieux se parler»

La chanson choisie par Catherine Larue



The Show Must Go On, Queen (1991).



«C'est très "rocky", c'est vivant et cela me donne de la gaieté», a reconnu au micro de Jean-Luc Bertrand Catherine Larue. «Cela me donne de la vivacité et du punch, ce qui me caractérise. Cette chanson me donne l'impression à chaque fois que le meilleur est à venir. Et que les constructeurs auront raison des destructeurs.»





Directrice générale de l'Integrated BioBank of Luxembourg (IBBL), Catherine Larue a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. «On est très fiers d'avoir contribué à participer à deux grandes initiatives nationales sur les maladies de Parkinson et du cancer», souligne d'emblée la scientifique luxembourgeoise.

«J'ai su que la science deviendrai mon métier à l'âge de 10 ans en regardant un film sur la vie de Louis Pasteur», se souvient Catherine Larue. «C'était une révélation devant la télévision de mes grands-parents. J'ai été impressionné par cet homme qui donnait un sens à sa vie en essayant de guérir les patients, de comprendre les maladies et de trouver des solutions.»

Et à la question de savoir ce qui la distingue des autres personnes, la Directrice générale de l'IBBL a étonnamment affirmé qu'elle pratiquait le aiki-do-jutsu dans le club de Bertrange depuis six ans. «J'ai un métier un peu stressant et tous les mardis soirs, je frappe sur quelqu'un avec un grand bâton. Et on me tape dessus aussi. Et ça fait du bien. Tout cela se passe dans le plus grand respect, car on n'a pas d'adversaire à détruire, mais un partenaire avec lequel il faut être en harmonie.»

