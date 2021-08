«Des milliers de personnes viennent visiter nos caves »

Épisode 1 La séquence du 30 août

Les Caves Bernard-Massard fêtent cette année leur centenaire, l'occasion pour Jean-Luc Bertrand et «L'essentiel radio» de recevoir leur directeur général Antoine Clasen, en poste depuis 2016. En 1921, le Luxembourgeois Jean Bernard quitte la Champagne et revient s'installer dans son pays natal pour vivre de sa passion. Son union avec madame Massard donne son nom à l'entreprise, qui emploie aujourd'hui une centaine de personnes et qui exporte ses produits dans plus de 20 pays.

«L'exportation a vraiment explosé pendant la pandémie et c'est ce qui nous a sauvés. Nos partenaires en Belgique, au Canada et en Finlande ont très bien travaillé» explique Antoine Clasen, qui évoque les très bons chiffres de l'entreprise familiale, qui a également développé le tourisme viticole. Chaque année, 20 000 à 30 000 personnes visitent les caves au Luxembourg. «Montrer ce qu'on fait, fait partie de notre ADN, c'est important et c'est aussi l'occasion d'attirer du monde par ici pour aller voir d'autres vignerons» ajoute-t-il.

«C'est la bande originale de RocknRolla de Guy Ritchie, dont j'ai toujours adoré les films»

