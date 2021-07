«Une médaille? Une surprise est toujours possible»

Alors, ils valent quoi, ces douze sportifs qui représenteront le Luxembourg à Tokyo? Commençons par les athlètes, le lanceur de poids, Bob Bertemes, d'abord. «Je l'ai rencontré très jeune. C'est quelqu'un de très doué. Il aurait pu faire d'autres disciplines et atteindre le haut niveau. Il a fait de très bons choix dans sa vie».

Comment retrouver la «Story» de Jean-Luc Bertrand sur «L'essentiel Radio»?





Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée.

9h40 / 15h20 / 18h20



Sur notre site Internet, tous les jours, un nouvel épisode est publié et le meilleur de la semaine est à retrouver dans notre journal de vendredi. Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée.9h40 / 15h20 / 18h20Sur notre site Internet, tous les jours, un nouvel épisode est publié et le meilleur de la semaine est à retrouver dans notre journal de vendredi.

Charel Grethen courra, lui, le 1 500 m. «C'est un jeune homme que je connais depuis longtemps. Il a été dans les classes sportives au lycée Aline-Mayrisch, au centre de formation de l'athlétisme... Et très tôt, il a fait des choix personnels, ce que j'apprécie. Il a fait son chemin vers les États-Unis et il s'est fortement développé. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut».

Mais le confort du Luxembourg nuit-il à l'envie de performance des sportifs luxembourgeois? «Quand on se sent bien au Luxembourg, ça peut donner la chance que ce soit son propre choix de devenir athlète de haut niveau. On a de beaux exemples, de plus en plus de sportifs luxembourgeois qui atteignent le niveau mondial. C'est une mentalité que je trouve plus positive». De là à ramener une médaille du Japon? «L'important c'est qu'ils soient bien préparés pour le jour J. À ce moment-là, une surprise est toujours possible».

Réécoutez la séquence du 6 juillet:

«Le Sportlycée, un lieu de rencontres»

Raymond Conzemius est le futur directeur technique du Comité olympique et sportif luxembourgeois et il part pour les Jeux olympiques de Tokyo bientôt. «Moi, je pars le 17 juillet». Cet ancien athlète va prendre les rênes du COSL l'année prochaine. «J'ai fait du saut en hauteur. J'ai eu une 7e place aux championnats d'Europe junior. Mon meilleur niveau, c'est quand j'avais 18 ans, 19 ans. Et puis après, des blessures».

Raymond Conzemius a aussi créé le Sportlycée. «Il sort tout juste de la puberté. C'est une structure très jeune. Pour moi, quand je l'ai quitté, j'ai senti que c'est une famille en croissance. C'est un lieu de rencontre de pleins de personnes, des entraîneurs, des enseignants, des sportifs. Il crée un climat d'apprentissage et de développement, c'est ça que j'aime bien. Parmi les douze qui vont à Tokyo, il y en a sept qui sont sortis des structures» du Sportlycée. «On a essayé de délivrer des services de qualité pour les supporter, on ne les a pas créés».

Réécoutez la séquence du 5 juillet:

La playlist de Raymond Conzemius «C'est la musique qui m'a beaucoup touché toute ma vie, c'est une chanson que j'écoute depuis enfant, ça me met dans un mood où je me sens vraiment bien». «Fleetwood Mac, c'est ma génération. On a vécu de beaux moments, avec un groupe d'amis qui faisait de la musique».

(L'essentiel)