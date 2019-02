La chanson choisie par Nicolas Buck.

«Les Lacs du Connemara», Michel Sardou (1981).



«Pourquoi Michel Sardou?», a d'emblée demandé Jean-Luc Bertrand à Nicolas Buck, qui lui a répondu: «Lors d'une interview avec vous, je reviens à la Villa Louvigny. On avait tous 10-12 ans et on était dingues de Marylène Bergmann. Je ne vous apprends rien... Et j'avais le souvenir de tous ces artistes passés sur le plateau. Je regardais cette émission et je me souviens des grands artistes comme Michel Sardou. La Villa Louvigny, c'était un endroit magique».





Président de la FEDIL - The Voice of Luxembourg's Industry depuis mars 2016, Nicolas Buck a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. À la question de savoir ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas embrassé une carrière d'entrepreneur, le dirigeant luxembourgeois de 50 ans ne s'en cache pas: «Comme beaucoup de monde dans le business, j'aurais aimé être sportif professionnel, footballeur ou rugbyman, mais je n'avais pas le talent pour aller jusqu'au bout», affirme-t-il.

Et quand on lui parle de ses 18 ans, «c'est la Coupe du monde au Mexique en 1986 et le but de Maradona contre les Anglais», se remémore très rapidement Nicolas Buck. «Il faisait très beau en Europe et on regardait des stades pleins avec la ola. C'était magique». Et quand on lui demande la dernière fois qu'il a pleuré, il revient encore au football et à la Coupe du monde en Espagne avec la défaite de la France face à l'Allemagne en quarts de finale. «1982, Séville... Je ne vais quand même pas tout vous livrer... Je vais rester dans le foot... même si je dois vous avouer que la personne qui m'a le plus impressionnée, c'est Margaret Thatcher (Premier ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990). J'étais à l'école en Angleterre et j'ai été invité à une manifestation du Parti conservateur et elle a fait un discours extraordinaire...».

