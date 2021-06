«Je vise une intégration positive des Portugais»

Ambassadeur du Portugal au Luxembourg, António Gamito est l'invité de L'essentiel Radio tout au long de cette semaine. «Après la révolution du 25 avril 1974, je pense qu'il y a eu deux personnages politiques très importants au Portugal», a-t-il d'emblée rappelé à notre micro. «Le premier, c'était Mário Soares (président de la République de mars 1986 à mars 1996), car il a amené la démocratie au Portugal et le Portugal au sein de l'Union européenne. Le deuxième, c'est Marcelo Rebelo de Sousa (président depuis mars 2016), car c'est un phénomène de communication. Il était professeur de droit constitutionnel, il a été député, il a été ministre, il mène une carrière brillante. C'est un grand communicateur et pour le moment, il n'y a personne comme lui au Portugal».

En place au Grand-Duché depuis 18 mois, António Gamito indique qu'il connaît désormais «très bien le pays». «Je connais aussi très bien mes compatriotes portugais et les luso-descendants», précise-t-il encore. «Quand je suis arrivé en 2018 et en 2019, c'était forcément plus facile de les rencontrer qu'à partir de mars 2020, avec la crise du Covid-19. Désormais, c'est au téléphone ou en petit comité ou par Internet. J'aime le contact et j'aime parler aux gens. À cause de la pandémie, je suis privé de ce genre de choses et c'est dommage. J'ai besoin d'avoir des contacts physiques avec les personnes, mais il faut respecter les consignes sanitaires de sécurité des autorités luxembourgeoises».

Ambassadeur du Portugal aux États-Unis sous les présidences de George W. Bush et de Barack Obama, António Gamito est aujourd'hui au Luxembourg «pour développer les relations bilatérales» entre les deux pays, «et pour renforcer l'intégration de la communauté portugaise dans la vie du Luxembourg». «Je pense qu'il y a surtout des différences dans les communautés fragiles qui ont des travaux plus durs et moins bien rémunérés», précise António Gamito. «Mon travail, c'est de faire en sorte que cette intégration soit une intégration positive. Il ne faut pas oublier le Portugal et ses racines. C'est très important de conserver ses racines d'origine, même si on en ajoute d'autres par la suite. Je suis aussi là pour collaborer avec le Luxembourg dans le domaine de l'Union européenne où nous avons des positions très proches».

Réécoutez la séquence du lundi 7 juin 2021

La playlist de António Gamito «Là, si on ferme les yeux, on y est, au Portugal», confirme António Gamito. «C'est Mariza, la plus grande dame du fado. Je l'ai rencontré pour la première fois à New-York et par la suite à Washington. Je l'ai aussi vue chanter ici au Luxembourg. Un exemple de la pandémie: on avait prévu un concert local de la présidence de l'Union européenne au Philarmonie avec Mariza et le concert a été annulé à cause de la pandémie. Cela, c'était très mauvais pour moi et pour la communauté portugaise».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )