«Une génération plus dynamique en politique»

Président du Conseil d’État, Christophe Schiltz, 42 ans, occupe cette fonction depuis avril 2021. «Je suis arrivé au sein de cette institution assez jeune, depuis novembre 2013», rappelle-t-il d’emblée à notre micro. «Déjà à ce moment-là, j’étais un membre assez jeune du Conseil d’État et maintenant, avec le jeu de rotation des différents partis politiques, me voici à la présidence». Une nouvelle génération essaie-t-elle d'apporter des choses à la politique au Luxembourg? «Si l’on compare les choses, en regardant 20 ans ou 30 ans en arrière, certainement», souligne Christophe Schiltz. «C’est plus dynamique, on voit que certaines choses se passent et on peut dire qu’il y a eu un changement, ces dernières années».

À quoi sert le Conseil d’État au Luxembourg? «Son rôle principal, c’est de donner son avis sur des projets et des propositions de loi, voire même des projets de règlement grand-ducal», indique son nouveau président. «Pour qu’une loi entre en vigueur au Luxembourg, il faut que la Chambre des députés vote deux fois. Ce n’est pas comme en France ou en Allemagne, ici, nous n’avons qu’une seule chambre, alors il faut qu’elle vote deux fois. Entre deux votes, il faut attendre trois mois. Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de loi, donc on regarde s’il est compatible avec la Constitution, les traités internationaux ou les Conventions de droits de l’homme. On regarde si le projet de loi fonctionne en quelque sorte. Notre avis est consultatif, mais certains points ne sont pas compatibles avec la Constitution, le Conseil d’État peut émettre une opposition formelle. On peut dispenser la Chambre des députés du second vote d’une loi pour qu’elle puisse entrer en vigueur plus rapidement».

Christophe Schiltz en quelques questions

Mon premier job? Si mes souvenirs sont bons, c’était dans un magasin de disques. J’étais vendeur durant l’été. C’était super et on pouvait écouter de la musique quand on voulait. Et la première chose que j’ai achetée avec ce salaire, c’était une guitare électrique. Je suis musicien, mais malheureusement, je ne joue plus depuis un moment, car je n’ai plus vraiment le temps.

La playlist de Christophe Schiltz Premier titre choisi par Christophe Schiltz, la bande-originale du film Trainspotting, sorti en 1996. «C’est un film qui se joue en Écosse avec une bande de jeunes», indique le président du Conseil d’État. «Cette musique me plaît, car ça me rappelle le film. À l’époque, j’écoutais beaucoup de musiques britanniques».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )