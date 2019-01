«Je suis devenu un spécialiste de la pizza»

La chanson de Serge Tonnar

The Beatles, «Yellow Submarine» (1967)



«J'aurais pu choisir n'importe quel titre des Beatles. La musique est devenue une passion pour moi à cette époque. J'ai découvert cette magie avec ma cousine. C'est fou tout ce qu'on peut faire partager dans une chanson de quatre minutes. C'est tout un monde, toute une histoire. On pense que c'est facile, mais raconter autant de choses en si peu de temps est ce qu'il y a de plus difficile».







Artiste touche-à-tout, Serge Tonnar a été reçu par Jean-Luc Bertrand dans la séquence «Speed Dating». L'occasion de découvrir un nouveau visage de celui qui se définit comme «un artiste indépendant qui écrit en luxembourgeois». «Je produis mes albums, je pars en tournée, et je suis aussi parfois auteur et acteur de théâtre», précise-t-il.

Entre tous ces projets, le musicien de 48 ans trouve même le temps de cuisiner: «La pizza est devenue ma spécialité, j'ai un four à bois. Du coup j'en profite pour inviter tout le monde une fois par an. Mais cela représente beaucoup de travail et ça chauffe! Donc respect aux pros».

Mais il reste avant tout un personnage engagé, connu pour ses positions humanistes. C'est sans surprise qu'il a choisi de rendre hommage au dynamisme de Marianne Donven, particulièrement mobilisée pour les réfugiés. «Elle mène de multiples les projets, loge des réfugiés à son domicile. C'est pourquoi elle mérite toute notre reconnaissance. Plus que les grands chefs d'entreprises!», martèle-t-il.

La musique, encore et toujours

Progressiste convaincu, Serge Tonnar s'est forgé son identité politique au lycée. «Mes 20 ans, c'était mon époque de révolte, notamment contre le système scolaire. Avant le bac, il ne s'agissait plus d'apprendre mais de faire du par cœur. J'étais contre l'école, parfois contre ma famille. Je me cherchais en réalité».

La musique l'a aidé à se trouver. En bon mélomane, le chanteur luxembourgeois a évolué avec son temps. «L'application que j'utilise le plus sur mon smartphone? Les plateformes de streaming. J'écoute toujours des vinyles, mais j'ai abandonné ma collection de CD. Avis aux intéressés...».

Le mot qui le caractérise le plus en étonnera donc plus d'un: «Le silence», conclut le chanteur.

(th/L'essentiel)