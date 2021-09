«Il faut une dizaine d'années pour former un joaillier»

Épisode 2 La séquence du 14 septembre

Actif au sein de la maison Schroeder Joailliers depuis plus de 40 ans, Pierre Rossy revendique son envie de créer. «J'ai toujours eu l'envie d'entreprendre, je voulais que notre marque soit connue» admet-il. C'est sous son impulsion que la marque se développe à l'international, en entrant sur les marchés japonais, chinois, émirati et français.

«Nous avons débuté notre expansion internationale par le Japon. Une fois qu'on réussit au Japon, il est devenu plus facile de travailler avec la Chine» souligne-t-il. Face aux pouvoirs de création des grands groupes internationaux, Schroeder Joailliers mise sur son expérience pour continuer à innover.

Schroeder Joailliers est une entreprise luxembourgeoise à la longévité exceptionnelle. Fondée en 1877 par Lambert Schroeder, elle a également la particularité d'avoir toujours conservé la même adresse depuis plus de 140 ans, Grand-Rue à Luxembourg-Ville.

Quelques générations plus tard, en 1979, le petit-neveu Pierre Rossy entre dans la société avant de parfaire son apprentissage lors d'expériences à Genève et Paris dans des grandes maisons de joaillerie. Joaillier est un métier complexe, comme le précise Pierre Rossy. «Il faut être dessinateur, maquettiste, connaître les pierres précieuses et savoir travailler les matières précieuses».

