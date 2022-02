«C'est une chance de servir la Maison du Grand-​​Duc»

Épisode 2 La séquence du 1er février

En 2022, l’École d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg a signé un accord de partenariat de 5 ans avec la Maison du Grand-Duc, qui va permettre à une cinquantaine d'élèves de participer à des dîners et des réceptions. «C'est une chance pour les étudiants de découvrir un environnement fermé et discret», explique Michel Lanners, directeur d'un établissement qui accueille environ 300 élèves, de toutes les nationalités.

Les enseignants choisiront les élèves qui auront l'opportunité de servir au cours des événements de la Cour. «Pour eux, ce sera une ligne sur le CV qui pourrait ouvrir des portes», ajoute-t-il. En 2012, l'école avait également participé au mariage princier du Grand-Duc héritier Guillaume et de la Comtesse Stéphanie de Lannoy.

« Ma fille a validé ce morceau»

Épisode 1 La séquence du 31 janvier

Michel Lanners dirige l'École d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg, présente au pavillon luxembourgeois de l'Exposition universelle de Dubaï pendant trois mois. «Une expérience formidable pour nous et pour les élèves qui représentent nos couleurs là-bas» souligne-t-il.

Sur place, entre 9 et 12 élèves encadrés par un enseignant contribuent au fonctionnement du Schengen Lounge, le restaurant du pavillon luxembourgeois, dirigé par le chef étoilé Kim Kevin de Dood. «On y sert des spécialités luxembourgeoises, pour convaincre un maximum de personnes de la qualité gastronomique de notre pays».

« J'écoute de tout »

