«J'ai fait des frites pour acheter un tourne-​​disque»

Créé cardinal le samedi 5 octobre prochain par le pape lors d'un consistoire à Rome, l'archevêque de Luxembourg, Jean-Claude Hollerich, a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand dans la séquence «Story», diffusée tout au long de la semaine sur L'essentiel Radio.

En tant que futur cardinal, Jean-Claude Hollerich sera le premier luxembourgeois à intégrer le collège qui est là pour donner des conseils au pape et «si besoin d'en élire un nouveau», précise celui qui est né le 9 août 1958, à Differdange. «Devenir cardinal, c'est un honneur que l'on reçoit. C'est une charge, une fonction. Ce n'est pas une ordination, c'est la volonté du pape de nommer des cardinaux. Ce n'est pas sur le mérite, sinon, je ne serai pas cardinal. Je vais recevoir une église à Rome et devenir un des cardinaux de Rome».

«Lors de mes deux premières années au Japon, je ne comprenais pas la langue»

Après avoir grandi à Vianden, «j'ai décroché mon premier job vis-à-vis du télésiège pour faire des frites», se souvient Jean-Claude Hollerich. «C'était pendant les vacances, mais je n'avais pas gagné assez pour partir en voyages. J'ai donc acheté un tourne-disque. Mon premier disque était de l'opéra. C'était de la malchance, car je n'y connaissais rien du tout. C'est la couverture du disque qui me plaisait. Je me suis rendu compte que j'avais dépensé mon argent pour quelque chose que je n'aimais pas du tout. Étant donné que c'était mon seul disque, je l'écoutais en boucle et je suis devenu fan d'opéra».

Spécialiste du Japon où il retournera en novembre et où il a vécu durant 23 ans, Jean-Claude Hollerich garde de précieux souvenirs du pays du Soleil levant. «J'avais demandé d'y être envoyé en mission et je me suis battu pour cela», rappelle-t-il. «Ce désir de rester au Japon est toujours resté dans mon cœur. C'était très dur au début, car je ne comprenais pas la langue lors des deux premières années. Durant un an et demi, je n'ai fait que suivre des cours de japonais. Du matin au soir et sans grands résultats la première année. J'ai un très bon souvenir de la première fois où j'ai compris ce que les gens disaient à côté de moi dans le métro à Tokyo».

«Jeune garçon, j'étais tombé amoureux de France Gall et j'avais son poster dans ma chambre»

Celui qui a également appris le portugais en devenant évêque de Luxembourg, car «il était important pour lui d'être là pour tous et de pouvoir célébrer la messe en portugais», s'est servi de cette langue lors des Journées mondiales de la jeunesse au Brésil à Rio de Janeiro. «Pour être heureux, j'ai besoin de très peu de choses. D'un peu de silence et de mes amis. La plus belle victoire de ma vie? C'est l'apprentissage du japonais. Au début, je me heurtais à des murs, mais j'ai eu la volonté de surmonter les difficultés».

Dans sa fameuse playlist de chansons, Jean-Claude Hollerich a pointé le tube «Rivers of Babylon» de Boney M sorti en 1978. «Celles et ceux qui nous écoutent et qui ont le même âge que moi (61 ans) doivent se rappeler de cette chanson», souligne le futur cardinal au micro de Jean-Luc Bertrand. «C'était le hit quand j'ai passé mon examen de fin de lycée et en fait, c'est un psaume. Le texte est biblique. Prendre une prière et le mettre avec une musique moderne, j'ai trouvé ça génial». L'archevêque de Luxembourg n'est pas resté indifférent non plus aux charmes de France Gall et de son titre «Poupée de cire, poupée de son» sorti en 1965. «Quand j'étais jeune garçon, je dois vous avouer que j'étais tombé amoureux de France Gall et j'avais son poster en "tennis-look" dans ma chambre».

(fl/L'essentiel)