«On a le plus beau tram du monde à Luxembourg»

Le directeur général de Luxtram, André von der Marck, est l’invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de la semaine. À la fin de l’année 2020, le tram de Luxembourg a mis un peu de paillettes dans cette année sombre grâce à l’arrivée du tronçon à la gare de Luxembourg. «Le tramway est sur les rails», se félicite-t-il, «et c’est un projet qui doit être réalisé avec une logique de déploiements où l’on tient les délais et les budgets. Au fond, on a cet objectif de rendre ce service public de transport au plus grand nombre et dans les meilleurs délais. Finalement, on est très heureux, malgré le Covid et les arrêts de chantier, malgré toutes les péripéties que l’on a connues, de pouvoir offrir ce service gratuit à tout le monde».

Et durant les fêtes de fin d’année, de nombreux utilisateurs du tram ont pu constater les avantages d’un tel service. «Je dis toujours que l’on a le plus beau tramway au monde au Luxembourg», poursuit André von der Marck. «Nous avons tout d’abord un très beau véhicule, vecteur d’images, et j’ai eu la chance et l’honneur de travailler durant 18 ans avec le tram de Strasbourg. Et pendant près de six années à Nice, où il y a un autre très beau tramway qui circule, notamment avec une très belle section souterraine que j’ai eu la chance de concevoir. Mais je suis un peu en fin de carrière et mon bébé chéri, c’est quand même le tram de Luxembourg. Et c’est sûrement un de ceux que j’ai le mieux réussi».

Avec une section déjà active entre le Kirchberg et la gare de Luxembourg, le tram de la capitale ne compte pas en rester là, dans les années à venir. «Nous nous adaptons actuellement à nos clients avec des tramps présents toutes les cinq minutes», poursuit André von der Marck. «Mais à terme, nous pourrons descendre à des fréquences de trois minutes. Et les travaux vers le sud et le Lycée Bonnevoie ont d’ores et déjà démarré, car les ponts et chaussées travaillent sur le pont Schumann, qui est situé juste après la gare. Et nous allons commencer les premières poses de voies à partir des mois de mars et avril 2021, de manière à mettre en service, d’ici l’été 2022, plus ou moins 18 moins supplémentaires, deux stations supplémentaires jusqu’au Lycée Bonnevoie».

La playlist de André von der Marck «Hotel California» des Eagles, est le premier titre à intégrer la playlist de André von der Marck. «Cela fait du bien des les écouter, car c’est finalement ma jeunesse à moi», reconnaît-il. «Ce sont les années 80 et c’est un grand rêve américain. Et je dois vous dire que mon premier grand voyage, quand j’avais un peu plus de 25 ans, c’était justement en direction de la Californie. À cette époque-là, je n’étais absolument pas branché «tramway», puisque j’étais étudiant en architecture à Strasbourg et au fond, j’étais sur la perspective d’exercer un métier d’architecte».

