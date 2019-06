«J'ai transporté des armes anciennes dans un taxi»

Directeur, depuis 2018, des 2 Musées de la Ville de Luxembourg (le Lëtzebuerg City Museum et la Villa Vauban), Guy Thewes a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. Également Docteur en histoire, Guy Thewes a reconnu s'être toujours demandé «qui a eu l'idée de créer le Grand-Duché de Luxembourg?»«On sait que nous sommes nés au Congrès de Vienne en 1815», a-t-il rappelé, «mais j'ai dû chercher pour apprendre que l'idée venait du ministre britannique des Affaires étrangères de l'époque, Lord Castlereagh. Le Luxembourg avait disparu. Avant, c'était un comté, un duché et puis un département français.»

La chanson choisie par Guy Thewes

«Baker Man» de Laid Back (1990)





«Cette chanson me rappelle mes 23 ans», a indiqué Guy Thewes au micro de Jean-Luc Bertrand. «Je venais de terminer mes études, je n'avais pas encore d'emploi et avec trois amis, on est parti au Canada pour un "road-trip" dans une vieille Pontiac. Dès le premier jour, on a volé l'antenne de la radio et on n'avait donc plus de musique. Un de mes copains avait une cassette sur laquelle cette chanson était et elle tournait quotidiennement. Cette chanson symbolise donc pour moi la liberté et cela me rappelle aussi mon père qui était pâtissier.»





Celui qui reconnaît «avoir une bonne plume et une bonne mémoire visuelle» a souligné que ces enfants appréciaient particulièrement sa cuisine. «Ma spécialité, ce sont les spaghetti bolognaises», a affirmé Guy Thewes. «Mais aussi les confitures et les crêpes. Tout ce qu'ils aiment bien manger. Un souvenir de mes 18 ans? J'étais très angoissé, je me posais beaucoup de questions et je lisais beaucoup. Je n'ai pas eu mon permis du premier coup, mais je l'ai eu par la suite.»

Et probablement le plus improbable pour la fin, Guy Thewes s'est rappelé, lorsqu'il était jeune conservateur, avoir eu chaud, en 1995, dans le quartier de la gare à Luxembourg. «Il était près de minuit et j'avais faim», se souvient-il. «Je me suis arrêté pour manger une frite et quand je suis revenu dans ma voiture, le moteur ne démarrait plus, alors que j'avais des objets précieux dans le coffre. J'ai demandé à un taxi de venir et j'ai transporté les armes anciennes dans le taxi. Il m'a regardé bizarrement, mais j'ai pu tout mettre en sécurité.»

(fl/L'essentiel)