«Stupide de fermer les frontières face au Covid»

Premier ministre du Luxembourg de 1995 à 2013, et président de la Commission européenne de 2014 à 2019, Jean-Claude Juncker est l’invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de la semaine sur L’essentiel Radio. Avec l’arrivée du Covid-19, l’année 2020 n’a été facile pour personne, mais comment Jean-Claude Juncker l’a-t-il vécu personnellement? «Je ne suis pas fait pour les circonstances de l’époque», avoue-t-il d’emblée. «J’aime embrasser les gens et j’embrasse 50% de l’humanité et les 50% m’embrassent, donc ça fait 100% en moyenne. J’aime les autres et je ne peux plus toucher les autres, alors que le toucher joue dans la vie "sociétale", sociale et personnelle, un rôle que l’on a sous-estimé. Maintenant, il y a des interdits qui nous frappent à chaque coin de rues, on s’aperçoit que les autres sont au moins aussi importants que nous-mêmes».

Comment explique-t-il le recul de 7% du PIB de l’Europe par rapport à 2019? Peut-on parler d’un géant aux pieds d’argile? «Il y a beaucoup de géants et de néants qui se déplacent en prenant repos sur des pieds d’argile», souligne Jean-Claude Juncker. «L’Europe n’est pas la seule entité qui doit avouer qu’elle est devenue faible suite à la pandémie de Covid-19. Par rapport à la Chine, l’Europe accusera une mauvaise performance en 2020 et en 2021, mais par rapport aux États-Unis, c’est plutôt acceptable. La Chine sortira victorieuse de ce mesurage entre les différents éléments. Mais je ne désespère pas, car quand je suis devenu président de la Commission en 2014, la croissance de l’UE était en panne et pendant les cinq années suivantes, nous avons rétabli les comptes publics. L’Europe trouvera en elle-même et ensemble avec ses partenaires les muscles qu’il lui faudra pour redémarrer avec la même vitesse, pour arriver au même niveau que ses concurrents».

Au plus fort de la crise du Covid-19, chaque pays de l’Union européenne a tenté de se la jouer en solo. Quel était le sentiment de Jean-Claude Juncker à ce moment-là? «J’ai vitupéré contre ce repli sur soi et ce nombrilisme exacerbé, stupide et borné, qui a pour raison principale que l’Union européenne n’a pas de compétence propre en terme de santé publique», rappelle-t-il. «C’est une grande erreur de pilotage sur les vingt dernières années. En 2003, lorsque Valery Giscard d’Estaing animait la Convention européenne, j’avais proposé de doter l’Union européenne de compétences en matière de santé. Cela fut rejeté d’un geste rapide et irréfléchi, notamment par ceux qui aujourd'hui réclament ces compétences plus développées. Lorsqu'il n’y a pas de cadre de référence au niveau européen, les États membres se tournent vers des cadres de référence nationale. Et puis, il y a pire que la fermeture des frontières. L’Allemagne et la France ont interdit à leurs agents économiques d’exporter du matériel médical et des médicaments… Tout cela a été neutralisé grâce à une intervention au forceps de la Commission européenne qui a rappelé les États membres à l’ordre. Aujourd'hui, encore, ce réflexe reprend des couleurs et c’est un exemple de stupidité».

La playlist de Jean-Claude Juncker «My Way», de Frank Sinatra, est le premier titre à intégrer la playlist de Jean-Claude Juncker. «Je l’ai choisi», dit-il, «parce que d’un point de vue musical, il me plaît. Ensuite, le texte colle à la musique. Et troisièmement, c’est toujours une chanson, en l’écoutant, que j’ai vécue comme une chanson de consolation. On m’a traité d’idiot, d’alcoolique, de nul… et puis, j’ai écouté cette chanson. On m’a reproché d’embrasser de trop et que je n’étais pas sérieux… Je l’ai fait à la manière de Juncker. Je ne suis pas quelqu'un d’autre que Juncker et c’est bien expliqué dans la chanson».

