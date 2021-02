«Graffer sur les avions Luxair? Carte blanche»

L'artiste SUMO est l'invité de Jean-Luc Bertrand, cette semaine, dans la séquence «Story» de L'essentiel Radio. Lors de l'été 2020, il a eu l'opportunité de «graffer» deux avions de la compagnie Luxair. «Je ne suis pas né au Luxembourg, mais j'ai grandi au Luxembourg», nous a indiqué d'emblée celui qui s'appelle en réalité Christian Pearson. «Je me sens luxembourgeois et je parle luxembourgeois, mais je suis né en Angleterre et j'ai un passeport allemand».

Mais comment devient-on graffeur? «C'est venu avec le graffiti et je garde le langage visuel du graffiti», souligne-t-il. «Le thème, c'est le temps et l'espace et ce sont plein d'éléments qui se superposent et chaque élément représente un moment dans le temps. Plus le temps passe et plus il y a de couches. J'ai créé ce que l'on appelle en anglais des "layers of time". Il y a des bulles, des nuages, des slogans. Et puis il y a mes personnages et cela devient tout un mélange. On dirait que c'est un mur qui a été repeint plusieurs fois».

Orienté au départ vers un lycée technique, SUMO a finalement pris la direction d'un lycée d'art. «J'ai fait du graphisme et je travaillais avec les lettres et le graffiti, c'était tellement proche». Mais comment est-il parvenu à ce superbe "deal" avec Luxair, l'été dernier? «Un samedi soir, j'ai reçu un appel de Gilles Feith, CEO de Luxair. Il avait envie de faire un projet pour la fin du (premier) confinement et il avait besoin de quelque chose de joyeux pour donner envie de voyager. Deux jours après, le lundi, on s'est donné rendez-vous et on a été voir des avions. J'ai reçu carte blanche».

Comment peut-on définir le style de SUMO? «C'est un tout», a-t-il souligné à notre micro. «C'est un mélange de plein de choses. Mes bulles font penser à des bonbons. Ce sont des formes rondes organiques et puis, il y a tous les messages que je rajoute ou mes personnages qui font penser à la BD ou au skate-boarding. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était aussi MTV. J'essaie de mélanger un peu tout ça dans mon art. Tout ce qui m'a marqué depuis toujours, cela va ressortir dans ma peinture». «Mon premier mur, c'était à la rue de Strasbourg, à Luxembourg-Ville», poursuit Sumo. «Et j'ai peint mes quatre lettres "S-U-M-O" avec un personnage à côté».

La playlist de SUMO Bande-originale d'un film, voici 2Pac ft. Eazy E & Ice Cube. «C'était une chanson qui était au début d'un film qui s'appelle "Menace II Society», précise SUMO. «C'est un film qui m'a vraiment marqué au début quand je commençais à graffer. J'ai cherché pendant des années pour retrouver ce titre».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )