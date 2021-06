Le coach du Fola Esch, tout frais champion du Luxembourg de football est cette semaine l'invité de Jean-Luc Bertrand sur L'essentiel Radio. Diplômé UEFA Pro, passé par Virton, la Jeunesse et Dudelange et kiné dans le civil, peut-il avoir des perspectives pro, comme en D1 belge? «C'est à réfléchir, j'ai une bonne situation sur Esch. Je ne prédéfinis pas mon parcours, je vis au jour le jour».

Et pour le moment, on savoure le titre en BGL Ligue. Mais comment le fêter alors que la pandémie n'est pas finie? «Le club avait mis les petits plats dans les grands. Tout avait été fait dans les règles, avec des tests avant d'entrer dans le stade du Fola. Tous les gens qui étaient là étaient testés, ce qui avait permis de se retrouver avec les supporters, au bout d'une saison qui a été difficile».

Après le match du sacre contre le voisin de la Jeunesse, «on s'est retrouvés au Galgenberg, où on a fait une belle fête. J'avais lancé un challenge aux joueurs en leur disant que si on était champions, je monterais sur le bar. Évidemment, à un moment de la soirée, les joueurs sont revenus en disant "Coach, maintenant il faut monter sur le bar" et je suis monté sur le bar».

La playlist de Sébastien Grandjean J'adore Arno, je l'ai vu à la Rockhal. C'est un bel artiste, une belle personnalité, j'aime ce côté libre de faire ce qu'il veut.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)