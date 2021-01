«Vesperia, pour donner du sens à vos missions»

Fondateur du site Internet AtHome.Lu, le n°1 de l'immobilier au Luxembourg et en Grande Région, Patrick Kersten est l'invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de cette semaine. Il est également derrière le site Internet Doctena, mais aussi le CEO de Vesperia, mais de quoi s'agit-il? «Pour une fois dans mes projets, j'avais envie de faire autre chose», a-t-il indiqué au micro de L'essentiel Radio. «Je suis effectivement plus connu du grand public au niveau de l'immobilier ou pour prendre rendez-vous avec son médecin et dans les deux projets, j'ai réalisé que c'était devenu des succès, car j'avais une très bonne équipe derrière moi. Sans équipe, ça ne marche pas, et notamment de très bons informaticiens».

«Avec Vesperia et ce nouveau projet», poursuit Patrick Kersten, «ce que je veux faire, c'est aider les start-up ou les entreprises qui se lancent dans le digital et qui veulent faire quelque chose pour leurs clients, à avoir les bonnes équipes au niveau de l'informatique, derrière eux. On va essayer de trouver les meilleurs et mon discours auprès des informaticiens, c'est "si vous voulez un super job, venez discuter avec nous, on va vous trouver les missions les plus chouettes qui existent à Luxembourg" et on a une antenne à Paris qui est centralisée sur les grands médias, comme France TV ou M6. Notre expertise, c'est de trouver les talents qui vont digitaliser les médias ou les start-up Internet».

Mais comment fait-il pour recruter ces talents? «On va faire la promotion des missions que nos clients recherchent, sans dire qui c'est, car il y a une certaine discrétion à respecter», indique tout d'abord Patrick Kersten, «mais de temps en temps, il y a aussi des gens qui ont le profil parfait et compte tenu de leurs expériences, on va vérifier si une mission peut les intéresser. Il y a des gens qui ont des jobs qui sont bien payés et qui sont contents là où ils sont, mais ce n'est pas exactement ce qu'ils recherchent. Donner du sens à leur travail est quelque chose de très important. Au niveau des grands secteurs qui font vivre, ici à Luxembourg, c'est possible, il y a des start-up fin-tech qui sont hyper spécialisées et où l'activité est passionnante. Et en même temps, il y a en plein qui sont totalement inconnues à Luxembourg, car elles ont leurs clients à l'étranger. On va donc essayer de faire connaître ces projets-là pour que les candidats voient quelles sont les opportunités qui malheureusement sont plus discrètes».

La playlist de Patrick Kersten Chris Rea et son titre «The Road To Hell» intègrent en premier lieu la playlist de Patrick Kersten. «C'est la musique avec laquelle j'ai grandi», souligne-t-il, «et cette musique n'existera plus au temps de Spotify, car ce sont des musiques avec de très longues introductions. Le groupe U2 faisait des intros à neuf minutes. C'est impossible aujourd'hui lorsque vous avez 30 secondes pour juger d'un morceau».

