«Gagner un tournoi devant mes fils, c'était un rêve»

Gilles Muller, joueur de tennis professionnel de 2001 à 2018 et encore classé 21e joueur mondial en juillet 2017, a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating» diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio.

La chanson choisie par Gilles Muller



Guns And Roses - Sweet Child O'Mine (1987)

«Le titre «Sweet Child O'Mine» me rappelle plein de bons moments. C'est ma chanson préférée, les Guns Andd Roses, c'est mon groupe préféré, et je l'écoutais avant les matchs», affirme Gilles Muller. «Dès qu'elle passe à la radio, je mets le volume à fond et je chante. Vous avez donc intérêt à la programmer souvent sur L'essentiel Radio.»

Blessé au coude en septembre 2017, Gilles Muller a décidé de mettre un terme à sa carrière après l'US Open 2018. «À 35 ans, cela devenait assez frustrant de passer plus de temps chez les kinés que sur un terrain de tennis», a regretté d'emblée celui qui est né le 9 mai 1983 à Luxembourg-Ville. «Je profite désormais de ma famille et de mes deux fils qui ne m'ont pas vu souvent ces dernières années.»

«Durant ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de monde», reconnaît Gilles Muller, «mais André Agassi est le joueur de tennis qui m'a le plus marqué. Quand j'étais gamin, c'était mon idole absolue. On voulait toujours avoir ses tenues, ses raquettes. Quand j'ai joué ma demi-finale contre lui à Washington en 2004, il est venu me voir et s'est présenté "Moi, c'est André..." et moi, je n'ai pas réussi à lui répondre. Quand j'ai réalisé, c'était un moment très spécial.»

(fl/L'essentiel)