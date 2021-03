Président de l’UEL, l’Union des entreprises luxembourgeoises, depuis octobre 2020, Michel Reckinger est l’invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de la semaine. «C’est l’organisation faîtière du patronat», a-t-il rappelé d’emblée à notre micro. «On regroupe, en principe, toutes les fédérations patronales (la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, la Fédération des artisans, la Fédération des industriels, l’horeca, les assurances et la banque)». Globalement, l’UEL représente 80% des emplois au Luxembourg et 85% du PIB. «On représente effectivement toute l’économie luxembourgeoise», confirme Michel Reckinger. «Face au Covid-19, les entreprises d’un secteur n’ont pas les mêmes problèmes que celles d’un autre secteur. Le secteur financier est moins affecté que l’horeca où c’est vraiment la catastrophe. Des entreprises ont déjà dû déposer le bilan, clairement, oui! Il y a eu des faillites et des fermetures, il faut le dire».

Comment retrouver la «Story» de Jean-Luc Bertrand sur «L'essentiel Radio»?





Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée.

9h40 / 15h20 / 18h20



Sur notre site Internet, tous les jours, un nouvel épisode est publié et le meilleur de la semaine est à retrouver dans notre journal de vendredi. Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée.9h40 / 15h20 / 18h20Sur notre site Internet, tous les jours, un nouvel épisode est publié et le meilleur de la semaine est à retrouver dans notre journal de vendredi.

Les dégâts sont-ils limités? «Aujourd’hui, les aides qui ont été mises en place par l’Etat, surtout le chômage partiel, ont fait que les dépôts de bilan sont relativement restreints», reconnaît Michel Reckinger. «Le chômage partiel a empêché le pire. L’horeca est très vulnérable, car ce secteur est aujourd’hui paralysé. Ils ne peuvent plus travailler et c’est là le plus dur, mais il ne faut pas oublier les secteurs qui travaillent pour l’horeca. L’événementiel n’est pas fermé, mais sans concerts, ou événements, il n’y a rien. Les photographes souffrent par exemple, car il n’y a pas de mariages».

Voit-on petit à petit le bout du tunnel face à cette pandémie de coronavirus? Quand cela pourrait-il aller mieux au Luxembourg? «Pfff», soupire immédiatement Michel Reckinger. «Je crois que c’est la vaccination qui va faire en sorte que l’on aura une vie un peu plus normale. Il faut une stratégie, et il faut déjà les vaccins, car c’est là le problème principal. J’espère qu’au moment où on aura les vaccins, ça ira beaucoup plus vite et qu'on sortira de cette crise d’ici l’été». A la tête également de sa propre entreprise d’installation de chauffage, sanitaire et électricité, Michel Reckinger est déjà la 4e génération de sa famille au sein de cette société. «Mon arrière-grand-père l’a constituée en 1911», rappelle-t-il. «Aujourd’hui, nous employons 330 personnes et nous sommes basés à Esch-sur-Alzette».

La playlist de Michel Reckinger U2 est le premier groupe à intégrer la playlist de Michel Reckinger, «car c’est ma musique depuis que je suis adolescent», souligne-t-il, «et cela continue de l’être».

(Frédéric Lambert / L’essentiel )