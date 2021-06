Le coach du Fola Esch, tout frais champion du Luxembourg de football, est cette semaine l'invité de Jean-Luc Bertrand sur L'essentiel Radio. Et Sébastien Grandjean a de belles perspectives qui l'attendent. «On reprend l'entraînement pour jouer le 7 ou le 8 juillet le match aller» des éliminatoires de la Champions League. «C'est fantastique de jouer la Champions League. J'ai dit dans la presse belge que je suis quelqu'un de chanceux». Lundi, l'entraîneur évoquait l'idée d'un jour coacher éventuellement une équipe de D1 belge. «Mais peu jouent la Champions League, et nous, on peut la jouer. On va la croquer à pleines dents!»

Sur un plan plus personnel, Sébastien Grandjean se souvient que son premier job a été «garçon de café. Je courais d'une table à l'autre. Les jours de marché, il fallait être très réactif, c'était fantastique. Ma première paye, je pense que je l'ai dépensée en sorties. À 18 ans...» Une époque où «j'étais déjà passionné de football et avais une vie très chargée avec les potes, vraiment. Et puis, le permis de conduire... la liberté».

Aujourd'hui kiné de métier, ses clients lui parlent souvent de foot et ont tous leur avis, forcément. «On discute, on refait le match... Ils aiment bien avoir l'avis du coach. C'est très folklorique, on en rit beaucoup. C'est toujours dans le respect, la gentillesse, il n'y a jamais de problème. Je n'ai jamais eu de discussions houleuses dans le cabinet. Il y a aussi de grands connaisseurs de football. Il y en a beaucoup qui donnent leur avis, c'est très enrichissant, tout compte fait».

Réécoutez l'intégral de la séquence du mardi 15 juin 2021