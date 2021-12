«Esch 2022 sera une fête où tout le monde est invité»

Directrice du projet Esch 2022, Capitale européenne de la culture, Nancy Braun était l'invitée de la «Story» de «L'essentiel Radio» au mois d'octobre. Chaque année depuis 1985, deux villes portent le titre Capitale européenne de la culture. Cette année, les villes de Kaunas en Lituanie et de Novi Sad en Serbie, formeront exceptionnellement avec Esch un trio de capitales, en raison d'un report du calendrier, suite à la pandémie.

Si la ville d'Esch-sur-Alzette figure au centre du projet, Esch 2022 s'étendra sur un territoire plus large de onze communes luxembourgeoises (Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch, Käerjeng, Kayl, Mondercange, Pétange, Rumelange, Sanem et Schifflange) et huit communes françaises (Audun-le-Tiche, Aumetz, Boulange, Ottange, Rédange, Russange, Thil et Villerupt).

Le lancement officiel d'Esch 2022 est prévu pour le 22 février, avec une programmation de dix mois sur toute la région. Le samedi 26 février, une grande fête organisée à Esch.

La «Story» Comment retrouver l'émission de Jean-Luc Bertrand? • L'essentiel Radio: Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée (9h40/15h20/18h20). • lessentiel.lu: Un nouvel épisode est ajouté à l'article de la semaine du lundi au vendredi. • Archive Web: Dans notre dossier vous trouverez les anciennes stories. • L'essentiel: Le meilleur de la semaine est à retrouver dans notre journal de vendredi.

(L'essentiel)