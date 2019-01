«Les injustices me font pleurer de rage»

La chanson choisie par Natali Silva

«Poc Li Dent É Tcheu» de Mayra Andrade (2006).



«J'ai découvert cette chanson «Poc Li Dent É Tcheu» (Ce peu que nous avons est déjà beaucoup) depuis peu et elle me rappelle mon enfance», a confié au micro de Jean-Luc Bertrand, Natali Silva. «Mes parents m'ont toujours expliqué qu'ils ont dû quitter leur pays, le Cap-Vert, pour avoir une meilleure vie. Dans cette chanson, Mayra Andrade chante que le père de famille a quitté son pays et sa famille parce qu'il n'y avait pas de perspective. C'est un petit peu le "Saudade" (tension entre contraires) chanté par Cesaria Evora.





Bourgmestre de Larochette depuis octobre 2017, Natali Silva a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. Elle l'a affirmé d'emblée quand on lui demandait ce en quoi elle se distinguait: «Même lorsque je dors, je bouge énormément», a-t-elle souligné en rigolant. «Je suis très nerveuse. Je tremble beaucoup et je fais des mouvements tout le temps. Ce n'est pas normal, mais j'essaie de me canaliser».

Très émotive, Natali Silva a également reconnu qu'elle pouvait «pleurer pour un oui ou pour un non». «Les injustices me font aussi pleurer de rage», a ajouté celle qui est née en 1980. «Surtout quand je suis dans ma voiture et que je réfléchis, je peux parfois pleurer de rage.» Autre réponse inattendue, la bourgmestre de Larochette a avoué, toujours avec le sourire, qu'elle adorait «faire un brushing ou une manucure à ses copines». «Je peux passer des heures dans les rayons esthétiques ou de coiffure. J'adore».

Lorsque Jean-Luc Bertrand lui a demandé quand elle est parvenue à se sortir d'une situation «compliquée», elle a repensé à la visite du couple grand-ducal à Larochette, la veille de la fête nationale, en juin 2018. «Un petit garçon s'est approché du Grand-Duc Henri, dans la rue, et lui a demandé ce qu'il faisait là et quel âge il avait. J'étais très surprise et le couple grand-ducal est resté très aimable en prenant le temps de lui répondre. C'était une journée remarquable».

(fl/L'essentiel)