«Impossible de trouver un pain qui plaise à tous»

Épisode 1 La séquence du 27 septembre

En 1913, la première boulangerie Fischer ouvrait à Diekirch. Plus de cent ans plus tard, l'entreprise familale compte plus de 900 employés dans 70 points de vente à travers le pays. À sa tête depuis 2014, Carole Muller évoque la première chose qu'elle a apprise lorsqu'elle a débuté. «Mon père m'a dit qu'il était impossible de trouver un pain que tout le monde aime».

Dès lors, qu'est-ce qu'un bon pain? Une question à laquelle il n'est pas possible de répondre. Selon elle, les goûts des consommateurs résidents luxembourgeois sont très variables et influencés par l'histoire personnelle et la culture. Pain nordique, baguette, pain aux graines... «Il y a beaucoup de références car les goûts sont très différents...» conclut-elle.

«Ma chanson de l'été, un été où on a pu revivre»

