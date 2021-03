«Le Large Scale Testing a sauvé des vies»

CEO du Luxembourg Institute of Health (LIH) depuis 2017, Ulf Nehrbass est l'invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de la semaine sur L'essentiel Radio. Docteur en biologie moléculaire et ancien de l'institut Pasteur, Ulf Nehrbass nous a tout d'abord confié que «le LIH s'était repositionné lors des deux dernières années. On a remis les patients et la population au cœur de nos activités. On vise à convertir ce que les chercheurs trouvent dans leurs laboratoires, comme nouveaux soins, par exemple».

Par rapport à la lutte contre le Covid-19, quel est le rôle du Luxembourg Institute of Health? «Le LIH est l'institut responsable pour le Large Scale Testing (LST)», rappelle Ulf Nehrbass. «Au cours de la phase 1, près de de 600 000 tests ont été réalisés, couvrant 300 000 résidents luxembourgeois, soit un taux de participation de la moitié de la population du Luxembourg. L'ensemble du LST a réduit les infections de presque 40%. Cela a permis de sauver de sauver des vies. De plus, les résultats démontrent que les porteurs asymptomatiques affectent en moyenne le même nombre de personnes que les individus symptomatiques».

««Nous avons établi, ensemble avec la population, un outil essentiel contre la pandémie et nous pouvons l'étendre facilement avec d'autres modules et du séquençage plus systématique», se félicite le CEO du LIH. «Cela nous aide beaucoup, et imaginez également si la mutation devenait plus agressive, nous serions rapidement en mesure de naviguer dans la situation. C'est un atout inestimable dans la préparation face à une pandémie».

Ulf Nehrbass en quelques questions

Mon premier job avec un salaire? C'était vendangeur et je portais les raisins dans les vignes avec un gros panier disposé sur mon dos. Et avec mon premier salaire, j'ai acheté un vélo de course Peugeot. J'ai acheté ce vélo à Luxembourg et à l'époque, j'habitais près de Konz, dans l'arrondissement de Trèves-Sarrebourg et je suis rentré chez moi en vélo de l'autre côté de la frontière. Je me souviens qu'il pleuvait.

La playlist de Ulf Nehrbass Premier titre à intégrer le playlist de Ulf Nehrbass: «Here Without You», sorti en 2002, du groupe américain «3 Doors Down». «C'était la sonnerie du téléphone de mon épouse quand je l'appelais», nous a-t-il confié. «Et cela me transporte toujours quand j'écoute cette chanson».

