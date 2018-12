«Quand j'ai décidé quelque chose, je ne lâche rien»

La chanson choisie par Carine Nardecchia

Pascal Obispo, «Millésime» (2002)



«J'ai choisi "Millésime" de Pascal Obispo suite à la naissance de ma première fille», a indiqué Carine Nardecchia au micro de Jean-Luc Bertand. «C'était un bébé souhaitée et on a attendu assez longtemps. J'associe cette chanson forte à ce moment-là de ma vie.»

Première femme élue au CA de la Fédération luxembourgeoise de football, Carine Nardecchia a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. «Cela se passe très bien. Ils sont tous très gentils avec moi», a affirme en rigolant l'institutrice maternelle qui est également présidente du Luna Oberkorn. «Dans une autre vie, comme plan B, j'aurais pu reprendre l'entreprise de recyclage de mon père.»

Lorsque Jean-Luc Bertrand lui a demandé ce en quoi elle pouvait se distinguer des autres, Carine Nardecchia a été droit au but: «Je suis capable de me disputer avec quelqu'un qui n'en a pas envie», souligne-t-elle avec tempérament. «J'irais le titiller jusqu'au moment où il explosera. Si j'ai décidé que l'on se disputerait, ce sera la cas. La dernière fois où j'ai pleuré? La fois où une amie qui m'était très chère m'a déçue...»

Lors d'un anniversaire où son mari avait préparé le dessert, Carine Nardecchia a obligé son mari à changer d'amandes effilés. «Quand nous avons commencé à manger le dessert, nos invités m'ont indiqué que cela goutait l'ail», se rappelle-telle quand elle a dû évoquer une situation où elle avait été mal à l'aise. «Je leur ai alors demandé d'arrêter de boire et de me charrier. On est alors aller chercher la boite et on s'est rendu compte que c'était bel et bien de l'ail effilé... Nous avons dû refaire le dessert et c'était bel et bien moi qui lui avait dit de prendre cette boite-là.»

(fl/L'essentiel)