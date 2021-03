«De 139 à 3 730 animaux pris en charge en 30 ans»

Président de l’ASBL natur&ëmwelt , Roby Biwer est l’invité de L’essentiel Radio tout au long de cette semaine. Avec 11 000 membres et 40 associations partenaires, natur&ëmwelt est à la disposition des animaux au Luxembourg. «Notre but principal est de prendre en charge les animaux qui sont en détresse», rappelle notre invité. «Tous les animaux qui sont blessés, qui sont seuls, mais on est là pour minimiser le contact avec les êtres humains. On fait tout pour les guérir et les remettre dans la nature dans des conditions optimales».

Quand on voit les grues cendrées revenir au Luxembourg, on se dit que la grosse saison va commencer pour natur&ëmwelt. «Nous avons beaucoup de pensionnaires durant toute l’année», poursuit Roby Biwer. «Par exemple, les hérissons, on les garde pendant l’hiver et puis, on les relâche au printemps. Mais c’est vrai, la grande saison commence en avril et se termine au mois de septembre. On a commencé nos activités, il y a 30 ans, dans une maison privée. On se demandait alors comment aider les animaux et on a trouvé ce créneau. On a commencé avec 139 animaux pris en charge et en 2020, on était à 3 730. C’est une évolution énorme qui démontre que notre environnement actuel peut mieux faire par rapport aux animaux».

«Un petit pourcentage d'animaux exotiques»

«Mais cela démontre aussi que les citoyens s’intéressent de près à tout ce qui concerne la nature», reconnaît Roby Biwer, dont le siège de l’association est basé à Dudelange. «Nous sommes en train d’agrandir, car on travaillait sur un site initialement prévu pour 100 animaux et nous sommes aujourd’hui avec près de 1 000 animaux. Cela change tout et cela coince de partout. Heureusement, avec le concours de la commune de Dudelange, on dispose d’un terrain avec 43 ares supplémentaires et cela nous donne un peu d’oxygène».

«Ce qui est intéressant pour tous ceux qui travaillent chez nous», souligne encore Roby Biwer, «nos bénévoles et notre personnel travaillent avec presque toutes les espèces qui vivent au Luxembourg. La grande majorité, presque 75% des espèces, sont des oiseaux et le reste, ce sont des mammifères avec un petit pourcentage d’animaux exotiques. Avoir des animaux très spécifiques, c’est un peu la cerise sur le gâteau. C’est comme le renard argenté que nous recherchons depuis quelque temps ou encore des perroquets que les gens trouvent sur un parking».

Réécoutez la séquence du lundi 29 mars 2021

La playlist de Roby Biwer «J’ai choisi Enya, car j’aime tout d’abord sa voix et puis, ce sont des chansons qui sont proches de la nature. Elles invitent à la promenade dans la nature».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)