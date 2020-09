«Le client vient moins au Cactus, mais achète plus»

Membre de la direction, administrateur et directeur de Cactus, Laurent Schonckert est l’invité de Jean-Luc Bertrand, tout au long de cette semaine dans la «Story» diffusée du lundi au vendredi sur L’essentiel Radio.

Comment le groupe Cactus a-t-il affronté la période liée à l’épidémie de Covid-19 au Luxembourg? «Ce genre de pandémie, on la voit à la TV, on la consomme le soir, mais c’est sur d’autres continents», a d’emblée affirmé Laurent Schonckert. «C’est à des milliers de km d’ici. C’était quelque chose d’inattendu. Et de très complexe aussi, car au début, comme tout le monde, on ne savait pas dans quel sens ça irait. Au niveau de la durée, quelques semaines? Quelques mois? On s’est très bien préparé, après avoir eu une certaine visibilité». «On a eu de très belles récompenses de la part de notre personnel», s’est encore félicité Laurent Schonckert, «mais aussi de nos clients qui ont rapidement compris la situation qui était complexe. C’est une belle leçon professionnelle, car de toute ma carrière, je n’avais jamais été confronté à un problème pareil. Et il faut quand même l’ajouter, chez nous, chez Cactus, on a dû faire face à un autre problème, car on a été piratés au niveau de l’informatique à la fin du mois d’avril 2020. C’était la cerise sur le gâteau et c’était une deuxième crise qu’il fallait gérer en interne».

À la question de savoir si les clients de chez Cactus ont changé leurs habitudes à partir de la mi-mars 2020, Laurent Schonckert a répondu par l’affirmative. «On l’a constaté et la presse en a beaucoup parlé», reconnaît-il. «Les achats de première nécessité ont explosé. Les gens sont venus moins souvent et c’est encore le cas aujourd’hui. Le client achète plus, mais il vient moins souvent au Cactus. Mais chez Cactus, on a eu la chance d’avoir un réseau de grandes, moyennes et petites surfaces. À certains moments de la crises, certaines ont été plus sollicitées que les autres. Au fil de la crise, les grandes surfaces ont à nouveau été plébiscitées, car les gens ont vu que l’on avait fait beaucoup d’efforts pour rassurer tout le monde».

Laurent Schonckert en quelques questions

Mon premier job? «J’étais étudiant et comme tout le monde à l’époque, l’argent de poche, cela comptait beaucoup. Je me souviens donc effectivement très bien, à l’âge de 16 ans… Le Kirchberg, ça vous dit probablement quelque chose. Tout au début, c’était des chantiers et là, j’avais un poste dans une entreprise de construction pour contrôler les camions qui sortaient les terres. J’avais donc des fiches de contrôle et je me souviens très bien que c’était tous les matins à 6h. Ma maman m’y déposait tous les matins avec sa voiture. J’y ai travaillé deux mois de suite, donc toutes mes grandes vacances».

Avec quel objectif? «J’avais évidemment un but. Pour remettre les choses dans leur contexte de l’époque, j’ai gagné l’équivalent de 200 euros par mois. 8 000 francs luxembourgeois, comme on l’appelait à l’époque. J’avais en tête une petite moto, une Suzuki, une 50 cm³, et en plus les 400 euros ne suffisaient pas, donc mon père m’avait encore donné 200 euros supplémentaires pour que je puisse m’acheter cette petite moto. Je l’ai appréciée, mais par après, quand j’ai eu mon permis pour la voiture, mes deux frères l’ont récupérée gratuitement. Ils ne m’ont rien donné».

Fan de David Bowie qui représente «une partie de sa jeunesse, mais pas seulement», Laurent Schonckert a proposé le titre «China Girl», comme premier son de sa play-list. «Malheureusement, il nous a quittés beaucoup trop tôt (en janvier 2016, à l’âge de 69 ans). «Ce titre a un côté exotique», nous a-t-il confié, «un peu atypique, pour lui aussi, à l’époque (en 1983). Quand la chanson est sortie, la Chine, c’était un pays fermé. On savait un peu ce qu’il s’y passait, mais pas beaucoup de choses. Depuis le milieu des années 1970, jusqu’à sa mort, il s’est toujours réinventé. Et c’est un côté que j’aime aussi chez lui».

La play-list de Laurent Schonckert

(Frédéric Lambert/L'essentiel)