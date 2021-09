«Je me bats pour inscrire le karaté aux J0 en 2024»

Épisode 1 La séquence du 6 septembre

Il y a tout juste un mois, Steven Da Costa écrivait l'histoire en devenant le premier champion olympique de karaté de l'histoire. Une performance exceptionnelle pour l'athlète du club de Mont-Saint-Martin, ville frontalière de Rodange, qui mène depuis ce titre un combat médiatique pour l'inscription de son sport au programme des prochains Jeux olympiques de Paris en 2024.

«Pourquoi le karaté sera absent à Paris? Bonne question, je n'ai pas de réponse non plus. Je me bats, mais réussir à changer les choses, c'est compliqué. La ministre des Sports nous soutient. On attend une réponse du président de la République» explique le sportif de 24 ans, également champion du monde en 2018.

Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, est critiqué pour son choix des quatre disciplines additionnelles. Le surf, l'escalade, le break dance et le skateboard ont été choisis au détriment du karaté. «Il m'a téléphoné, lui-même n'a pas de réponse. Je pense qu'il n'est pas le seul décisionnaire. Je lui ai dit que je ne lâcherai rien», ajoute le karatéka français, qui n' pas fini de faire parler de lui et de son sport.

«J'ai rencontré l'artiste TK via un ami de l'équipe de France. On l'écoute et on le soutient»

La «Story» Comment retrouver l'émission de Jean-Luc Bertrand? • L'essentiel Radio: Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée (9h40 / 15h20 / 18h20). • lessentiel.lu: Un nouvel épisode est ajouté à l'article de la semaine du lundi au vendredi. • Archive Web: Dans notre dossier vous trouverez les anciennes stories. • L'essentiel: Le meilleur de la semaine est à retrouver dans notre journal de vendredi.

(L'essentiel)