«Même à 100, on aurait proposé des Francofolies»

Directeur général des Francofolies de Esch-sur-Alzette, Loic Clairet est l'invité de L'essentiel Radio, tout au long de cette semaine. «Elles sont bien programmées et de toutes façons, on n'aurait pas jeté l'éponge», a-t-il d'emblée affirmé sur nos ondes. «Même à 100 personnes, on aurait proposé des Francofolies en 2021. Elles sont donc bien programmées du 11 au 13 juin. Le vendredi 11, on sera notamment à la KuFa et au théâtre de Esch et puis le 12 et le 13 au parc du Gaalgebierg. On est fortement soulagé, car on a trouvé un bon compromis avec la Direction de la Santé avec une jauge qui nous permet de proposer un beau spectacle pour l'ensemble du public et des artistes».

Mais qui est Loic Clairet? «Je suis arrivé au Luxembourg en mai 2019», nous dit-il, «justement pour lancer ces Francofolies à Esch-sur-Alzette. Je suis originaire d'une ville française dans le Pas-de-Calais qui s'appelle Saint-Omer où se trouve le plus grand marais cultivé de France, encore aujourd'hui. Je suis passé par la Belgique à Mons quand la ville était capitale européenne de la Culture en 2015. J'y suis resté quelques années et puis, je suis arrivé au Luxembourg il y a deux ans. On a pas mal travaillé avec la ville d'Esch à une époque et puis, j'ai rencontré les autorités. La méthodologie de travail que je développe, notamment, sur la Nuit de la Culture était une envie de la mettre en place sur les Francofolies».

«C'est très compliqué, aujourd'hui, d'organiser un festival»

Quels noms peut-on annoncer à nouveau pour donner au public d'être présent à l'événement? «Alors, deux, trois noms, Philippe Katerine, Camélia Jordana, Hervé, Yseult... C'est une très très belle programmation», se réjouit déjà Loic Clairet à notre micro. «On a des Victoires de la Musique de cette année, d'anciennes Victoires, on n'a pas à rougir de ce que l'on va proposer au public cette année. Déçu de ne pas avoir les mêmes têtes d'affiches que ce qui était prévu en 2020? Oui et non. On était content de pouvoir accueillir Nekfeu, Clara Lucciani ou encore Eddy de Pretto... Maintenant, on peut aussi comprendre que les tournées ne se fassent pas et puis de toute façon, ce que l'on propose est aussi beau».

À quel point est-ce compliqué de programmé un festival de musique en cette période de Covid-19 marquée par de nombreuses annulations? «C'est très compliqué», reconnaît Loic Clairet, «car simplement, les frontières sont fermées et il n'y a pas de vol pour pas mal de villes. Et puis si l'on veut faire une tournée avec un groupe, il faut qu'il y ait un minimum de dates pour que le groupe se déplace. Donc à l'international, c'est très complexe. Nous, on a cette chance d'être dans le francophone et on peut donc travailler avec la France et la Belgique. En termes de déplacements, c'est beaucoup plus simple».

Quels sont les rapports «filiaux» entre les Francofolies de La Rochelle, celles de Spa et celles de Esch-sur-Alzette? «Les rapports sont assez simples», souligne Loic Clairet, «car nous sommes dans une confédération de Francofolies. On est sept à travers le monde, car il y a aussi le Canada, l'île de la Réunion, Nouméa... et donc, on a des rapports avec «la maison mère» à La Rochelle, puisque c'est avec eux que nous travaillons le plus à la mise en place du projet. Et puis avec Spa, on discute beaucoup, comme on n'est pas très loin, on ne veut pas se faire de concurrence, mais surtout être complémentaire. On discute de nos programmations, de nos bonnes pratiques, c'est en fait assez facile de travailler tous ensemble».

La playlist de Loic Clairet «Cela fait beaucoup de bien d'entendre Christophe», affirme Loic Clairet, «surtout que l'on a célébré un anniversaire un peu triste, il y a pas si longtemps (un an après son décés). Ces titres-là m'emportent tout de suite quand je les entends, parce que le texte, parce que la musique, parce que la voix. Tout est réuni pour nous emporter ailleurs».

