«L'Autofestival fait des jaloux dans les pays frontaliers»

Si le nom «Autofestival» est une marque déposée, ce n'est pas le cas de son modèle, qui a été repris pour la première fois en Belgique, du 15 au 23 janvier, pour faire face à l'annulation du Salon de l'auto de Bruxelles. «C'est un concept qui fait des jaloux dans les pays frontaliers parce que ça fonctionne depuis 58 ans», précise Philippe Mersch. Avant d'ajouter: «On est content que cela soit une solution de repli pour la Belgique, car le Salon de Bruxelles est important».

Au Luxembourg, le président de la Fedamo affirme que les concessionnaires ne manquent pas de stock. Cependant, les délais de livraison inquiètent certains consommateurs. Selon Philippe Mersch, le délai d'attente moyen d'une voiture produite en Europe se situe entre deux et trois mois. Un laps de temps qui s'allonge très nettement pour certaines autres marques, ou certains modèles spécifiques, et qui peut atteindre, voire dépasser, un an.

Président de la Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité (Fedamo) et cogérant du garage Kremer, à Mersch, Philippe Mersch est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio cette semaine. Ce dernier est revenu sur la tenue de l'Autofestival, qui débute le 24 janvier.

«On a une carte à jouer. L'Autofestival est important pour le secteur automobile. Pour nous, c'est un baromètre pour le secteur et pour l'économie luxembourgeoise», affirme Philippe Mersch, qui observe de près le marché et son évolution. La crise, mais également le télétravail ont inexorablement bouleversé la situation.

«Les gens utilisent moins leur voiture, on le voit très bien. Les ventes sont en baisse et on le voit aussi dans les ateliers», précise-t-il. Quelles sont les modèles préférés des résidents luxembourgeois? «À Luxembourg, on a tendance à vendre des véhicules plus «premium» que dans les pays voisins, et il s'agit plutôt de marques allemandes... ajoute-t-il.

