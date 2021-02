«Le télétravail, un remède pour contrer le Covid»

Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, mais aussi de la Sécurité sociale, Romain Schneider est l'invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de cette semaine. Quel regard porte-t-il sur l'actuelle pandémie de Covid-19? «On a l'impression qu'elle ne s'arrête pas», reconnaît-il. «Elle nous a fait peur et elle nous fait toujours peur. Au début, on a cru à un petit cycle, mais on voit désormais que c'est un travail de longue haleine pour vaincre cette pandémie. En Europe et dans le monde entier, et aussi au Luxembourg, on fait tout pour lutter contre, mais on voit que toute la société est touchée. Que ce soit au niveau du travail, au niveau de la vie privée, sur le plan culturel ou encore au niveau sportif, on voit que cette pandémie nous pèse».

Comment retrouver la «Story» de Jean-Luc Bertrand sur «L'essentiel Radio»?





Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée.

9h40 / 15h20 / 18h20



Sur notre site Internet, tous les jours, un nouvel épisode est publié et le meilleur de la semaine est à retrouver dans notre journal de vendredi. Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée.9h40 / 15h20 / 18h20Sur notre site Internet, tous les jours, un nouvel épisode est publié et le meilleur de la semaine est à retrouver dans notre journal de vendredi.

Une contamination au Covid-19 sur un lieu de travail au Luxembourg, peut-elle devenir une maladie professionnelle? «Oui, naturellement», a confirmé Romain Schneider, sur nos ondes. «Et l'aspect psychologique joue un rôle également, car c'est une situation unique que l'on n'a jamais eue auparavant. Et tous les salariés, et même plus généralement, tous les citoyens, doivent essayer de vivre avec».

Un signe positif pour les pensions au Luxembourg

La prolongation du télétravail est-elle une bonne chose dans les conditions actuelles liées à l'épidémie de Covid-19? Romain Schneider le pense. «Oui, c'est une bonne chose», dit-il, «car il faut trouver différents remèdes pour lutter contre cette pandémie. Il faut éviter les contacts. Que ce soit lors d'un déplacement, dans les trains ou dans les bus, mais également sur les lieux de travail. Un des remèdes, au Luxembourg et dans le monde entier, c'est le télétravail. Il y a deux volets à cet aspect: les finances avec les impôts et le volet de la sécurité sociale. Vous connaissez bien la règle des 25% de travail dans le pays de résidence. À ce moment, les systèmes de sécurité sociale changent et les gens sont affiliés dans leurs pays de résidence. On a pu éviter cela et on a eu des contacts directs avec les pays comme la Belgique, la France et l'Allemagne. Pour l'instant, j'ai eu la confirmation que l'on pouvait prolonger cet accord jusqu'au 30 juin 2021».

Le ciel va-t-il devenir un peu plus bleu pour les pensionnés du Luxembourg? «Ils vont effectivement avoir droit à une petite augmentation», a souligné le ministre de la Sécurité sociale. «On a fait le règlement grand-ducal au mois de décembre 2020 et à partir du 1er janvier de cette année 2021, il y a une augmentation des pensions de 1,3%. Ce n'est pas une augmentation énorme, mais c'est quand même une augmentation. Et c'est un signe positif pour les pensionnés au Luxembourg».

Réécoutez la séquence de ce lundi 1er février 2021

La playlist de Romain Schneider Un titre de Carlos Santana débarque d'emblée dans la playlist du ministre Romain Schneider. «Au début, quand j'avais 17-18 ans, c'était toujours pour moi une musique pour réfléchir un peu, mais quelque chose de spécial. Aujourd'hui, encore, j'adore Carlos Santana et surtout ce titre "Samba Pa Ti"».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)