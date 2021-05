«Un coach de vie est là dans les moments durs»

Sonja Grethen est l'invitée de Jean-Luc Bertrand tout au long de cette semaine. Coach au sein du Centre de coaching Luxembourg, elle a répondu à nos questions au micro de L'essentiel Radio. «Un coach de vie est un accompagnateur face à des situations difficiles de la vie quotidienne», rappelle-t-elle d'emblée. «Nous sommes à l'écoute de tous types de difficultés. Cela peut concerner des décès, des ruptures, tout ce qui est organisation,... J'ai également des clients qui sont en burn-out. Je fais aussi de la prévention du stress. Cela va dans toutes les directions liées à la vie quotidienne».

Un coach de vie n'est pas un psychologue, ni un psychiatre, ni un médecin. «C'est important de le préciser», souligne Sonja Grethen. «Le coach de vie n'a pas suivi des études médicales, donc ce qui est clair, c'est que l'on n'a pas le droit d'accepter des personnes qui sont malades ou qui ont des maladies psychiques. On ne peut pas établir des arrêts de maladie ou prescrire des médicaments. Le coach n'est qu'un assistant qui accompagne une personne dans une situation difficile. Si une personne me contacte après avoir rencontré un médecin qui diagnostique un burn-out, je rentre déjà un peu plus dans le détail pour calmer la personne et puis on part, un petit peu sur l'explication de mes techniques, à la fin. Je leur demande alors s'ils ont envie d'un premier rendez-vous gratuit pour faire connaissance, car c'est essentiel d'avoir confiance».

De manière transparente, Sonja Grethen rappelle également que la Caisse nationale de santé (CNS) n'intervient pas dans les dépenses allouées à un coach de vie. «Les personnes qui viennent me voir prennent en charge la totalité», indique-t-elle, «car le coaching n'est pas reconnu officiellement par la loi comme une profession, donc forcément le remboursement ne s'effectue pas par la CNS ou par une assurance».

La playlist de Sonja Grethen Premier artiste à intégrer la playlist de Sonja Grethen, Gregory Porter avec son titre «Smile». «Pour le moment», rigole-t-elle, «j'ai l'impression que tout le monde a besoin d'un "smile", un sourire en anglais».

