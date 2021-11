Épisode 2 La séquence du 23 novembre

Arrivé en juillet aux «Jardins d'Anaïs», Paul Cabayé a déjà travaillé au Luxembourg, à «La Cristallerie». Il explique le défi d'arriver dans un nouveau pays et de devoir s'habituer à une nouvelle équipe.

Interrogé sur les émissions de cuisine, il livre un avis nuancé sur leur pertinence: «Ce serait mentir de dire que je ne les regarde pas, mais il faut les observer d'un bon œil. Cela forme la jeunesse qui arrive dans le métier, mais sans lui montrer la réalité du travail».

Car la cuisine requiert beaucoup de temps et d'engagement. «Dans un restaurant étoilé, on fait des heures. Les jeunes ne pensent pas à ce qu'il y a derrière», explique ce sportif accompli qui a choisi le serpent comme animal qui le définit le mieux: «Je me faufile et j'essaie de faire ma petite place comme ça!».

«Fakear, ça me rappelle les bouchons du matin»

Épisode 1 La séquence du 22 novembre

Dans le premier épisode de la story de cette semaine, Jean-Luc Bertrand nous fait découvrir Paul Cabayé, élu jeune chef de l'année 2022 au Luxembourg par le guide «Gault & Millau». Malgré son jeune âge, le chef des «Jardins d'Anaïs» dans la capitale possède déjà une solde expérience.

Originaire des Ardennes françaises, il a d'abord bourlingué en France, travaillant pour Marc Veyrat ou encore Jean Sulpice. «Je n'ai pas de belle histoire concernant ma passion pour la cuisine, j'ai simplement eu la chance de rencontrer les bonnes personnes».

«DJ Snake me met de bon humeur»

