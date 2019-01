«Didier Deschamps est un véritable exemple»

La chanson de Luc Holtz

Jeff Buckley, «Hallelujah» (1994)

Cette chanson me rappelle mon mariage en plein air. Cinq choristes l'ont interprétée. J'en ai eu la chair de poule. C'était un moment très spécial».

Sélectionneur de l'équipe nationale de football depuis 2010, Luc Holtz a répondu aux questions décalées de Jean-Luc Bertrand dans sa séquence «Speed Dating». L'occasion de découvrir son principal trait de caractère: la persévérance. Une qualité qu'il tente de transmettre à ses joueurs et qui le poursuit jusqu'à la maison. «Ma femme me dit toujours: "tu ne sais pas perdre, tu gagnes toujours!". Même quand on joue à un jeu de société en famille».

Le jeu fait partie intégrante de sa vie. Sur une île déserte, la première chose que le natif de la capitale emporterait est... un ballon. S'il n'avait pas été sélectionneur, le Luxembourgeois serait «reparti entraîner en club» tout en continuant à travailler à la Spuerkeess. En bon coach fair-play, le «respect» s'avère être le mot qui le défini le mieux.

Cap sur la Lituanie

Sans grande surprise, son modèle d'entraîneur s'appelle Didier Deschamps: «Il m'a impressionné par sa simplicité et son humilité. Nous avons pas mal discuté avant et après le match contre la France. Je l'ai revu il y a deux mois, il a gardé les pieds sur Terre après le titre de champion du monde. C'est un exemple».

Un exemple également sur le plan professionnel. À ce propos justement, le sélectionneur ne manque jamais d'utiliser son application préférée sur smartphone pour observer les matchs... et préparer les affrontements contre ses futurs adversaires. «Nous avons un groupe très difficile. Notre prochain adversaire, la Lituanie, est le plus abordable. On pourra rivaliser!». Le football, toujours le football!

(th/L'essentiel)