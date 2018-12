«À 50 ans, j'ai gardé la folie de mes 20 ans»

La chanson choisie par Serge Beninca

James Blunt - You're Beautiful (2005)



«Pourquoi James Blunt?», lui a demandé Jean-Luc Bertrand, «c'était juste après la naissance de ma fille Chiara en 2004, le plus beau jour de ma vie certainement. Cette chanson "You're Beautiful" passait à ce moment-là et cela correspond bien».





Directeur et organisateur des salons Art3f et plus particulièrement du Luxembourg Art Fair qui a lieu du mercredi 6 au dimanche 9 décembre 2018, à LuxExpo The Box, Serge Beninca a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand dans la séquence «Speed Dating» diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio.

«Mon job, c'est déjà un peu un plan B, car je suis issu de la communication», a rappelé d'emblée celui qui a avoué être un très grand passionné d'art. «J'aurais peut-être pu avoir un plan C en devenant artiste, si j'avais été plus doué. Je me suis essayé à la sculpture plus jeune. Pour l'instant, on est dans le plan B».

À la question de savoir ce que lui rappelle la période de ses 20 ans, Serge Beninca se souvient d'une période remplie de folie avec beaucoup d'optimisme et beaucoup d'espoir: «J'espère que j'ai gardé cette folie et ces rêves-là», souligne celui qui a fêté ses 50 ans le 29 juin 2018. «La dernière fois où j'ai pleuré? C'est quand je suis devenu à nouveau papa d'une petite Julia en septembre, il y a trois mois. C'était de la joie et de l'inquiétude, les papas comprendront».

(fl/L'essentiel)