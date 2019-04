«Capable de danser et de lire 5 livres par semaine»

La chanson choisie par Danièle Fonck

«Smile» de Nat King Cole (1954)



«C'est une belle chanson à texte», a affirmé Danièle Fonck au micro de Jean-Luc Bertrand. «C'est un très beau slow. C'est une jolie chanson. Et pour d'autres raisons aussi, que je vous dirais peut-être à la fin, si vous vous arrivez à me faire parler...»,a-t-elle encore ajouté avec un sourire plein de malice dans la voix.





Directrice d'Editpress de 2011 à 2018, Danièle Fonck a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. Après avoir rencontré de nombreuses personnalités tout au long de sa carrière journalistique, «les plus grands de ce monde, sans prétention aucune», «ce fut passionnant», a-t-elle d'emblée répondu quand Jean-Luc Bertrand lui a demandé où elle en était avec «son livre», sans en dévoiler beaucoup plus.

«Il est toujours prétentieux de se croire unique», a-t-elle encore affirmé lorsqu'il était question de savoir en quoi elle se distinguait des autres. «Après avoir fait du ballet très longtemps, je suis toujours capable de faire de la danse», a tout de même avoué Danièle Fonck. «Je garde quelques notions... et je suis également capable de lire des nuits entières. C'est ma passion. Je lis entre cinq et sept livres par semaine».

Pour celle qui est née le 31 janvier 1953 à Luxembourg, le souvenir de ses 18 ans correspond à «une très belle bague que lui a offert sa tendre maman». «Pour moi, c'était également Paris qui se rapprochait», a souligné Danièle Fonck. «J'allais partir pour Paris et c'était extraordinaire. Un moment de liberté dans la plus belle ville du monde qui m'était proche depuis ma plus tendre enfance et que je continue d'ailleurs d'adorer». Et si elle devait se retrouver seule sur un île déserte, Danièle Fonck emporterait «forcément» un livre et «si vous étiez plus généreux», «je vous dirais un livre et du chocolat».

(fl/L'essentiel)