«Django», de l'inspiration pour «Virtual Rangers»

CEO de Virtual Rangers, Matthieu Bracchetti est l’invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de cette semaine sur L’essentiel Radio. «Participer au CES de Las Vegas en janvier 2020, c’était vraiment un rêve de jeunesse», reconnaît celui qui est la tête de cette start-up fondée en 2017. «Et la personne qui m’a permis d’y accéder, c’est Jérôme Grandidier, qui est malheureusement décédé il y a quelques jours (en raison du Covid-19) et je voulais également profiter de mon passage ici pour lui rendre hommage. Il nous a bien conseillé et bien guidé pour effectuer un très bon salon à Las Vegas, et je le remercie aussi pour ça».

Mais que fait donc Virtuel Rangers, la start-up de Matthieu Bracchetti fondée en 2017? «On est spécialisé dans la réalité augmentée et dans la réalité virtuelle», souligne-t-il à notre micro. «Ces deux technologies sont assez simples et on en entend beaucoup parler, mais on a parfois tendance à les mélanger. La réalité virtuelle, c’est tout simplement mettre un casque d’immersion virtuelle sur la tête et se plonger dans un monde en trois dimensions (3D). Et pour la réalité augmentée, on prend souvent l’exemple de Pokémon-Go, un jeu qui a très bien marché et qui a permis de démocratiser cette technologie. On utilise la caméra de son smartphone pour superposer des informations qui vont arriver dans la réalité. Par exemple, des objets qui vont apparaître devant nous tels qu’un hologramme».

Mais pourquoi donc ce nom de «Virtual Rangers?». «Pour l’image du «Rangers» », poursuit Matthieu Bracchetti. «L’image d’être les pionniers, les premiers dans ce domaine-là». «À la base, mon cursus, ce n’était pas du tout la réalité virtuelle», concède-t-il. «Car quand je faisais mes études, c’est un domaine qui n’existait pas au niveau actuel. Mon cursus, c’est dans le domaine industriel, dans la conception de machine automatisée. J’ai ensuite embrayé sur l’efficacité énergétique, et le jour où j’ai mis mon premier casque de réalité virtuelle sur ma tête, j’ai décidé de me lancer dans cette aventure. Il y a eu un vrai déclic et je me suis rendu compte qu’il y avait un immense potentiel que je ne connaissais pas, notamment dans les hôpitaux».

«Freedom» est le premier titre à intégrer la playlist de Matthieu Bracchetti, ce lundi. «Cette musique vient du film «Django Unchained», nous dit-il. «C’est un film que j’adore, de Quentin Tarantino. Dans ses films, il y a toujours de très bons soundtracks en toile de fond. Mais le personnage de «Django», c’était également une grande source d’inspiration, pour nous, les «(Virtual) Rangers», en termes de visuels et d’idées».

