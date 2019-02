«J'ai appris à jouer du didgeridoo en six mois»

Responsable permanent au Luxembourg de la Febiac, la Fédération belgo-luxembourgeoise de l'automobile, Guido Savi, a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. Il représente les constructeurs et les importateurs automobiles au Grand-Duché. «À l'avenir, la voiture va rester au centre de la mobilité», précise d'emblée Guido Savi. «C'est un symbole des libertés individuelles. Le futur, ce sont les motorisations alternatives. Une seule ne va pas émerger. Aucune ne sera exclue et la connectivité va aussi se développer».

Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce grand passionné d'automobile est en mesure de jouer du didgeridoo. «C'est un instrument aborigène et j'ai vécu un certain temps en Australie», rappelle Guido Savi. «J'ai suivi des cours... C'est un son improbable que l'on crée en soufflant dans un tube en faisant une respiration circulaire. C'est très technique et avant de pouvoir sortir un son, il faut six mois de cours. C'est très difficile, car il faut inspirer et respirer en même temps. Il faut six mois pour comprendre le principe».

Encore et toujours en Australie, Guido Savi explique une anecdote totalement improbable qui lui est arrivée. «J'avais loué un petit bateau que je pose sur la plage», précise-t-il, avant de voir un bateau de 40 m passer par là. «Il est passé entre les deux îles et il a provoqué une énorme vague. Du coup, mon petit bateau a été transporté 40 m à l'intérieur des terres, où il a fallu aller le rechercher lorsque la vague s'est retirée. C'était toute une aventure pour arriver à le remettre à l'eau...»

(fl/L'essentiel)