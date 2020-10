«Ce n’est pas un virus qui va me faire peur…»

Sur les ondes de L’essentiel Radio, Jean-Luc Bertrand reçoit tout au long de cette semaine Christianne Wickler, la «boss» de Pall Center dont l'activité principale est située à Oberpallen dans la commune de Beckerich et non loin de la frontière belge. «Vous faites partie de que l’on appelle au Luxembourg, « l’entreprenariat familial », a rappelé Jean-Luc Bertrand au micro de notre radio. Mais qu’est-ce que cela signifie au pays ? «A la Luxembourgeoise, c’est pragmatique, c’est se rendre compte que l’on doit rester parmi les nains et les plus petits, c’est avancer dans la diversité et être à l’écoute de toutes les cultures, sans oublier de s’adapter», a souligné Christianne Wickler, d’emblée, avec une certaine franchise.

Cet entreprenariat familial est-il en voie de disparition au Grand-Duché? «Il est en voie de disparition», reconnaît Christianne Wickler, «mais avec ce qui se passe maintenant, cela va revenir, car nos enfants commencent à se rendre compte que ce n’est pas si mal l’entreprenariat. Ce n’est pas un plan B, mais un vrai plan A». En ce 10e mois de l’année 2020, quel bilan peut-on déjà tirer au Pall Center? «Au début, on l’a vécue très mal, car on nous a quand même fermé les frontières au début de la crise du Covid-19», a déploré Christianne Wickler. «Quand on fait du commerce le long d’une frontière, c’est compliqué… Heureusement que l’on fait dans la diversité. Si on m’avait dit un jour qu’au lieu de vendre de l’essence, je vendrais beaucoup de produits bios, locaux et régionaux, j’aurais répondu : « Oui, oui, c’est ça… Qu’est-ce que tu as fumé, ce soir, change de marque !»».

« Une confiance totale en notre système de santé »

Et les habitudes de Christianne Wickler ont donc également changé au niveau de ses voyages. «Je ne voyage plus d’après un planning bien spécifique» dit-elle, «mais d’après les ouvertures que nous pouvons avoir, ce qui est très créatif, car on rencontre et on découvre de véritables perles». «À la base, nous sommes quand même des agriculteurs et des artisans», a rappelé Christiane Wickler, «et de par notre côté francophile et bourguignon, nous aimons manger et partager la table, donc cela reste très alimentaire. Mais surtout très alimentaire de qualité. On ne saura jamais investir dans la quantité, mais surtout dans la qualité». La plupart des clients connaissent le Pall Center à Oberpallen, mais depuis peu, il existe également un magasin à Steinfort, sur la route d’Arlon. «On est également à la route d’Arlon à Strassen et sur la route du même nom à Oberpallen», sourit Christiane Wickler. «La route d’Arlon, ça nous va bien. C’est une belle route commerciale».

Dans sa playlist, Christianne Wickler a tout d’abord choisi, ce lundi, «Highway to Hell» du groupe AC/DC, «car, pour le moment, nous sommes un peu sur la route de l’enfer», a-t-elle souligné. «Pour le moment, on est presque obligé de subir, mais on a quand même le choix de se poser des questions et d’analyser les choses de manière critique et constructive. Moi, je n’aime pas me faire gérer par la peur, et ce n’est pas un virus qui va me faire peur, car j’ai une confiance totale en notre système de santé au Luxembourg et dans la Grande Région. J’ai une confiance totale en nos médecins, car ils sont bien équipés dans nos hôpitaux. Notre système de santé est très très bien, mais il va quand même falloir envisager l’après (Covid-19). Et c’est là que l’on va trouver des solutions et probablement rentrer dans un nouveau monde. Moi, je suis entrepreneur, je n’attends que ça».

