«Je fais des crêpes en patins à roulettes»

La chanson choisie par Évelyne Régniez

Chris Rea, «Josephine» (1985).



«C'est le titre que je me suis mise en boucle lorsque j'ai appris la naissance de ma première petite fille qui se prénomme Joséphine», a souligné Évelyne Régniez, au micro de Jean-Luc Bertrand. «Il y a un côté très affectif et je ne m'attendais absolument pas à ça. J'étais une grand-mère très heureuse. J'ai chanté et dansé sur cette chanson en buvant du champagne pour honorer l'arrivée de ma petite-fille».

Proviseur de Vauban, École et Lycée français du Luxembourg depuis août 2017, Évelyne Régniez a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand dans la séquence «Speed Dating» diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. «Cela va peut-être vous paraître surprenant, mais j'ai décidé de vous livrer un petit secret personnel», a-t-elle affirmé d'emblée au micro en débutant cette interview décalée. Avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes, tous les dimanches, je faisais des crêpes. Une fois pour mes 35 ans, ils m'ont offert des patins à roulettes. Et donc je fais désormais des crêpes en patins à roulettes. Mais il n'y a pas de photos...».

«La dernière fois que j'ai pleuré? Là aussi, vous allez penser que je suis une grande sentimentale», a reconnu la proviseur de Vauban, École et Lycée français du Luxembourg. «C'est quand j'ai regardé, à nouveau, un filme que j'adore, "Sur la route de Madison". Le lendemain, j'ai dû aller travailler avec des lunettes de soleil tellement j'avais pleuré. La fois où je suis arrivé à Shanghai au Lycée français, lors de la première grande réunion avec les parents d'élèves, il y avait 300 ou 400 personnes. La personne qui préparait la technique avait mis une musique de fond et j'ai dû arriver sur la chanson de Claude-Michel Schönberg, "Le premier pas", sortie en 1974. Il ne savait pas du tout ce qui signifiait cette chanson et je suis arrivé sous l'air souriant des parents».

(fl/L'essentiel)