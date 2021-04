«Le plus dur pour la Croix-​​Rouge? Rester sur place»

Quel rôle joue la Croix-Rouge en ce moment dans la gestion de la pandémie de Covid-19 au Luxembourg? « On joue un rôle prépondérant au niveau du pays», rappelle Rémi Fabbri, directeur de l’aide internationale à la Croix-Rouge luxembourgeoise. «Notamment pendant le tout premier confinement de mars 2020 où on a été extrêmement impliqués dans la création de deux centres de distribution de matériels sanitaires, à Livange et à Bissen. On s'est aussi investis dans un centre d’accueil pour les personnes touchées par le Covid, mais qui étaient restées asymptomatiques. On a par ailleurs travaillé pour la hotline du gouvernement avec nos psychologues ou nos assistants sociaux».

Le plus difficile pour la Croix-Rouge aujourd’hui? «Le choix de laisser les expatriés sur place ou de les faire revenir dans leur pays d’origine», reconnaît Rémi Fabbri, «et nous avons pris la décision ensemble de rester sur place pour la plupart d’entre eux». Dans combien de pays la Croix-Rouge luxembourgeoise est-elle présente en 2021? « Actuellement, nous sommes présents dans une dizaine de pays», souligne Rémi Fabbri. « Présents, de manière vraiment physique, avec nos propres expatriés. On travaille principalement en Afrique dans des pays comme le Mali, le Tchad, le Niger, le Cameroun, la République démocratique du Congo, ou encore Madagascar. Et puis en dehors, le Népal et l’Ukraine».

Que se passe-t-il au Niger? Que faites-vous là-bas? «Il y a beaucoup de catastrophes, au niveau du terrorisme, que ce soit avec Boko Haram, ou au niveau des catastrophes naturelles. Notamment, les inondations qui ont eu lieu en septembre 2020. Elles ont amené à la création d’un camp que Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères est venu visiter. On est également très présents au Burkina Faso. Pour les mêmes raisons, mais là, on travaille plus au niveau des écoles et dans la mise en place de points d’eau».

Rémi Fabbri en quelques questions

Mon premier job? C’était un job d’été, j'avais 18 ans, je travaillais à France Télécom, au service des dérangements. Avec ce premier salaire, j’ai payé mon inscription à mon école d’ingénieur.

La playlist de Rémi Fabbri Queen est le premier groupe à intégrer la playlist de Rémi Fabbri avec le titre «Don’t Stop Me Now». «C’est vraiment un groupe que j’adore, c’est la première raison», dit-il, «mais c’est aussi un groupe que mon fils adore et que je lui ai fait découvrir. C’est donc la chanson préférée de mon fils».

