«Mon père ne m'a jamais forcé à faire du karaté»

Le karatéka originaire de Mont-Saint-Martin a beaucoup fait parler de lui et de sa ville au cours des derniers mois. Avec son titre de champion olympique, son combat pour l'inscription du karaté au programme des JO de Paris 2024 et son deuxième titre mondial, obtenu fin novembre, Steven Da Costa a occupé l'espace médiatique local et national.

Invité de la «Story» de L'essentiel Radio dans la foulée de sa victoire à Tokyo, début septembre, il était revenu sur l'accueil qui lui avait été réservé dans sa ville natale à son retour du pays du Soleil-Levant, et l'importance de sa famille dans ses succès. «Ma richesse, c'est mes proches. Je suis content d'être bien entouré» disait celui qui est entraîné par son père.

«Il ne nous a jamais forcés à faire du karaté», précise-t-il au sujet de lui et son frère jumeau Jessie, médaillé de bronze aux derniers championnats du monde dans la catégorie des -84kg.

Champion du MONDE



… mais surtout FIER et HEUREUX pour Jessie qui remporte le bronze ce matin



Merci pour vos messages

Il entre un peu plus dans l'histoire !! Après le titre olympique, Steven Da Costa conserve son titre de Champion du Monde des -67kg face au Macédonien Emil Pavlov grâce à une performance magistrale. QUELLE ANNÉE ! Steven, tu es INCROYABLE !!



Steven Da Costa conserve son titre de Champion du Monde des -67kg face au Macédonien Emil Pavlov

