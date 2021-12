«J'ai passé mon permis de conduire assez tard»

Au mois de février, Jean-Luc Bertrand recevait Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre luxembourgeois (1995-2013) et ex-président de la Commission européenne (2014-2019). Un invité de marque qui était revenu sur un certain nombre de sujets d'actualité, comme les relations entre l'Europe et la Chine, mais qui s'était également livré sur des détails de sa vie personnelle.

Notamment les premiers pas de sa vie professionnelle. Son premier salaire, Jean-Claude Juncker l'a perçu lorsqu'il était avocat stagiaire. Il représentait 7000 francs luxembourgeois (environ 173 euros), alors que le loyer de son logement s'élevait à 17 000 francs luxembourgeois (environ 420 euros).

Jean-Claude Juncker a également précisé qu'il avait 24 ou 25 ans quand il a obtenu son permis de conduire. «J'ai été pendant longtemps le Luxembourgeois le plus âgé sans permis de conduire» s'était-il amusé. Avant d'ajouter: «J'ai pris du temps. Passer le permis de conduire coûtait de l'argent, il fallait que j'économise».

(L'essentiel )