«Les forains ne travaillent plus depuis deux ans»

Nicolas Henckes est l’invité de L’essentiel Radio tout au long de cette semaine. C’est le directeur de la Confédération luxembourgeoise du commerce (CLC). Avocat d’affaires à Paris, chef de cabinet du gouverneur de la Banque centrale, il défend aujourd’hui les entreprises luxembourgeoises. «LA CLC, c’est le syndicat pour les secteurs commerce, transport et service. Il n’y a pas que les salariés qui ont leurs syndicats, mais les entreprises aussi. On est quelque part leur avocat déterminé à défendre leurs intérêts. Sur les tribunaux de commerce, l’exemple français est peut-être intéressant à regarder, mais a priori, ce n’est pas à l’ordre du jour du gouvernement pour le moment».

À partir du 1er janvier 2022, Nicolas Henckes a fait part de son envie de relever un nouveau défi professionnel. «Cela fait huit ans que je suis au service des fédérations patronales», rappelle Nicolas Henckes, «cela commence à faire une belle période de vie et il est temps de rafraîchir tout ça. A priori, je vais rester dans le privé. Je n’ai pas encore signé, donc je ne peux pas encore trop en parler». «Au Luxembourg, on peut parler d’une grande famille du commerce et cela de plus en plus», poursuit Nicolas Henckes. «On a réussi à rassembler très largement le secteur du commerce, l’année dernière, notamment, en ayant l’Union commerciale de la ville de Luxembourg et celle d’Esch-sur-Alzette, qui nous ont rejoints. Ce qui n’était pas arrivé depuis plus de 100 ans d’existence de la CLC».

Comment la Confédération luxembourgeoise du commerce a-t-elle fait face à la crise du Covid-19? «Pour nos membres, cela commence à aller un tout petit peu mieux», indique Nicolas Henckes. «Il y a des différences en fonction des secteurs et je pense bien évidemment aux forains qui voient la Schueberfouer encore annulée sous sa forme habituelle et qui n’ont pas travaillé depuis près de deux ans. Après, sur le commerce, cela va beaucoup mieux. Sur la mode, c’est un petit peu plus compliqué et le démarrage risque d’être un peu plus lent. Il y aura des séquelles et il y en a déjà avec des fermetures, notamment des grands groupes internationaux. Sur les petits commerçants de détail, on va voir comment ça va évoluer, s’ils arrivent à tenir jusqu’en décembre».

Nicolas Henckes en quelques questions

Mon premier job rémunéré? Stagiaire dans une banque au Luxembourg. J’ai commencé assez tôt à 16 ans, car j’ai toujours voulu travailler. Et avec mon premier salaire, à l’époque, je me suis acheté une chaîne hi-fi. Avec des CD à l’intérieur, c' était le top.

La playlist de Nicolas Henckes Deux titres de Michael Jackson se trouvent dans la playlist de Nicolas Henckes «et c’est certainement un des premiers CD qui a tourné dans la chaîne hi-fi que je m’étais achetée à mes 16 ans avec mon premier salaire».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )