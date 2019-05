«Je me verrais bien en Christian Grey»

Chef du restaurant La Distillerie au château de Bourglinster, René Mathieu a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. Auteur d'un livre interactif de cuisine intitulé «Végétal», il a reconnu que «la gent féminine était plus preneuse de ce type de cuisine, car elles font plus attention à leur santé».

La chanson choisie par René Mathieu



«A Whiter Shade Op Pale» de Procol Harum (1967)



«Procol Harum, c'est le souvenir de ma jeunesse», a reconnu René Mathieu au micro de Jean-Luc Bertrand. «C'est peut-être nostalgique, mais c'est le premier baiser. C'est une musique qui m'a suivi et qui me suit encore aujourd'hui. Cela m'a toujours marqué...»





«Je n'ai pas l'impression de savoir faire plus que quelqu'un d'autre», souligne René Mathieu. «Celui qui veut faire plus y arrive toujours, mais vu mon grand âge, j'espère pouvoir être en mesure de transmettre ma passion pour les plantes», a précisé, en souriant et avec humilité, celui qui est né le 5 août 1961 à La Roche-en-Ardenne, dans la province belge de Luxembourg. «Je me souviens très peu de mes rêves. Et le mien serait peut-être d'avoir un monde végétal autour de moi. La nuit, les rêves portent parfois conseil. Cela m'est déjà arrivé de bloquer sur des recettes et le lendemain matin, j'ai trouvé la solution».

S'il n'était pas devenu le chef que l'on connaît aujourd'hui, René Mathieu a indiqué «qu'il serait resté dans le même esprit en parallèle avec la cuisine». «Étudier, encore plus en profondeur, les plantes m'aurait bien plu. Ce que la nature nous dicte m'intéresse de plus en plus», a souligné, en rigolant, celui qui se verrait bien en Christian Grey, le personnage de la romance érotique «Fifty Shades of Grey». «Une situation ridicule à laquelle j'ai été confrontée? Aller à Las Vegas sans parler un seul mot d'anglais et apprendre à l'aéroport que mon avion est annulé et que je devais me débrouiller, il faut vraiment être idiot pour arriver aux États-Unis sans parler anglais».

