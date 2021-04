«80 nationalités à Aubange, c’est difficile à gérer»

Ancien bourgmestre de la commune belge d’Aubange, frontalière du Luxembourg et de la France, Jean-Paul Dondelinger est l’invité de la Story de L’essentiel Radio tout au long de cette semaine. «On vient de passer les 17 000 habitants», précise d’emblée sur nos ondes celui qui a démissionné en janvier 2021, «et quand on parle de la commune d’Aubange, on parle aussi d’Athus, d’Halanzy et de Rachecourt. Ce sont les trois grosses anciennes communes avant la fusion des communes en 1977. Il y a également des petits villages comme Battincourt, Aix-sur-Cloie ou encore Guerlange».

Comment retrouver la «Story» de Jean-Luc Bertrand sur «L'essentiel Radio»?





Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée.

9h40 / 15h20 / 18h20



Sur notre site Internet, tous les jours, un nouvel épisode est publié et le meilleur de la semaine est à retrouver dans notre journal de vendredi.

Belge, «né au Luxembourg, à Pétange, quand il y avait encore une maternité», Jean-Paul Dondelinger a passé toute son existence à Athus, «sauf lors de mes années d’études». «Je suis donc un véritable Aubangeois ou Athusien. J’espère que je suis «un politique» au sens noble du terme. Mais parfois, il faut passer par la «politicaille». Je suis désormais retraité, mais j’étais aussi enseignant et j’ai terminé ma carrière comme sous-directeur dans l’enseignement secondaire».

Comment cette grande commune de la province de Luxembourg a-t-elle traversé la crise du Covid-19 l’été dernier? «Nous avons effectivement passé un sale moment», reconnaît Jean-Paul Dondelinger. «Nous étions d’ailleurs pointés du doigt dans toute la Belgique, au même titre que la commune d’Anvers. A tel point que Het Laatste Nieuws, un journal flamand, est venu nous interviewer. Nous étions pointés du doigt, car nous étions, en Belgique, la deuxième commune, où le taux d’incidence du Covid était le plus élevé».

«Le souci premier, ce n'est pas la culture, mais c’est de trouver un logement, du boulot et une école pour les enfants»

Mais pour quelles raisons? «Les explications sont multiples», poursuit Jean-Paul Dondelinger. «L’aspect frontalier est évidemment une des explications. L’autre explication, c’est le caractère "multi-national" de la commune d’Aubange. Les gens retournaient chez eux, revenaient. C’est fluctuant, mais il y a près de 80 nationalités sur la commune d’Aubange. Des Italiens, des Français, et les Portugais, qui sont devenus la 2e nationalité de notre commune».

Comment faire pour gérer 80 nationalités dans une commune de 17 000 habitants en tant que bourgmestre? « C’est très difficile à gérer pour diverses raisons», reconnaît Jean-Paul Dondelinger. «D’un point de vue culturel, c’est différent et ce sont donc des modes de vie différents, avec des connaissances de la langue française qui sont parfois très rudimentaires, à tel point que l’on a dû organiser des cours de français langue étrangère dans notre commune. Des heures ont été subventionnées, mais les autres heures sont à la charge du budget communal. Et c’est donc nous qui payons les enseignants. C’est évidemment le premier pas de l’intégration. Au niveau du Centre culturel d’Aubange, on essaie de faire des animations qui intègrent notamment la communauté portugaise, mais ce n’est pas facile, car la culture, ce n’est pas le souci premier. Le souci premier, c’est de trouver un logement, du boulot et une école pour les enfants».

Compte tenu de la situation de la commune d’Aubange par rapport aux frontières luxembourgeoise et française, « il y a également des problèmes de sécurité très importants», souligne Jean-Paul Dondelinger. «Je suppose que même ici, au sein de votre rédaction à Differdange, vous en avez déjà entendu parler. Au niveau de la sécurité, cela va beaucoup mieux. Lors de mon premier mandant en tant que bourgmestre lors des années 2008-2010, on avait des vagues de voitures incendiées…».

Réécoutez la séquence du lundi 12 avril 2021

La playlist de Jean-Paul Dondelinger La bohème de Charles Aznavour est le premier titre de Jean-Paul Dondelinger à intégrer sa playlist. «J’aime Aznavour», reconnaît-il d’emblée, «et j’aime particulièrement son parcours. Le titre de cette chanson me dit également quelque chose. La bohème, c’est un mode de vie que j’aurais bien voulu emprunter, mais ça n’a pas tourné comme ça. Et puis je fais toujours le lien entre cette chanson et l’opéra de Puccini.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)